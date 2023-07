NPCG za pola godine prihodovali 874,75 hiljada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi su u prvih šest mjeseci ostvarili prihod od 874,75 hiljada EUR, što je nevjerovatnih 141,77 odsto više nego u istom periodu prošle godine kada je prihodovano 361,81 hiljada EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Broj posjetilaca naših pet parkova za prvu polovinu tekuće godine povećao se na 201,15 hiljada osoba, što je 68,57 odsto više nego u istom periodu prošle godine”, napisao je Abazović na svom Facebook nalogu.

Poređenja radi, prihod za period od januara do juna te rekordne 2019. godine iznosio je 455,43 hiljade EUR, a tada je Nacionalne parkove posjetila 147,66 hiljada osoba.

“Trendovi su odlični i navedeni podaci jasan indikator da hrabro koračamo ka rekordnoj turističkoj sezoni”, rekao je Abazović.

On je čestitao direktoru NPCG, Vladimiru Martinoviću i njegovom timu koji uz odgovoran odnos odlično ispunjavaju svoje zadatke.

“Nakon akcija suzbijanja krivolova na Skadarskom jezeru, ovo je još jedan važan pokazatelj kako se upravlja državnim dobrima”, ocijenio je Abazović.

On je rekao da nastavljaju dalje sa kampanjom #Montenegro365 i promocijom Crne Gore kao zelene destinacije.

“Na pravom smo putu”, poručio je Abazović.

