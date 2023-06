Novo razvojno poglavlje Luštice Bay

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Uz ulaganje od oko 400 miliona EUR, u narednih šest godina u Luštici Bay u Tivtu biće završena fazna izgradnja prvog golf terena sa 18 rupa u Crnoj Gori i većeg dijela golf rezidencija, koje će zaživjeti već naredne godine.

Luštica Bay golf nekretnine, pod nazivom Botanika, obuhvataju sedam vila, 12 gradskih kuća i 39 apartmana i prve vlasnike dočekaće tokom naredne godine.

„Golf nekretnine su smještene iznad pozicija dvije rupe budućeg golf terena, čija je izgradnja planirana do 2028. godine“, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor razvoja u kompaniji Luštica Development, Darren Turner, kazao je da je gradnja Luštica Bay golf terena u toku, a vrlo brzo će početi izgradnja i prvih golf rezidencija.

„Teren za golf je dizajniran tako da promišljeno koristi pejzaž obronaka luštičkog poluostrva, obezbjeđujući pogled na more sa svake golf rupe i rezidencije. Time se svrstava u u elitnu grupu od svega deset procenata golf terena širom svijeta, koji se mogu pohvaliti ovakvim iskustvom igranja golfa. Prva edicija The Peaks golf rezidencija, Botanika, nalazi se u okviru jedne od najprestižnijih parcela, iznad rupe 1 i 2, sa pogledom koji se pruža na prve golf rupe, zaliv Trašte i Jadransko more“, rekao je Turner.

Prvi kvart, pod imenom Botanika, je realizacija vizije The Peaks naselja, koji obuhvata golf teren i rezidencijalne kolekcije.

Projekat arhitekture naselja potpisuje svjetski nagrađivani biro Block 722 i domaći NRA Atelier, kojima je ribarska kuća luštičkog poluostrva poslužila kao inspiracija, te se koncept razvio dalje u tom smjeru.

„Iz prostranih stanova, gradskih kuća i vila, pruža se pogled na plavetnilo Jadrana i blagi pejzaž golf terena. Vladaju dominantno prirodni materijali poput lokalnog kamena na fasadama, ali i u nekim unutrašnjim prostorima, dok su drvene površine glavna odlika enterijera“, navodi se u saopštenju.

Botanika postavlja nove standarde izuzetnosti, uz valorizaciju arhitektonskih referenci prošlih vremena, poput kamenih zidova umjesto fasada, potom međa i guvna, dok su drvene površine glavna odlika enterijera.

„Kao čuvar izuzetnog terena koji nam je povjeren, Luštica Development je naporno radila na tome da razvoj golf terena bude pažljiv prema okruženju i nasljeđu i svojevsrtan omaž autentičnosti destinacije. Omogućili smo to kroz pažljivo planiranje niske gustine, održive izvore vode i dizajnerski izraz koji počiva na autentičnim arhitektonskim principima i materijalima. Imajući u vidu ove prednosti, Botanika nudi jedinstvenu priliku za investitore koji žele da iskoriste napredno tržišta nekretnina u Crnoj Gori i priliku da postanu dio rastuće, bezbjedne i vibrantne zajednice Luštica Bay“ dodao je Turner.

Botanika je prva stepenica u realizaciji Master plana, kojim je predviđeno da u narednih deset godina, uz ulaganje od oko 400 miliona EUR, na površini od oko milion metara kvadratnih golf terena i naselja bude izgrađeno 130 vila, 520 apartmana, golf hotel sa 300 ključeva i golf klub.

