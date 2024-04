Nove perspektive saradnje u oblasti infrastrukture i energetike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Austrija mogu da unaprijede ekonomske odnose, posebno u kada je riječ austrijskim investicijama i jačanju spoljnotrgovinske razmjene, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„Ekonomska saradnja Crne Gore i Austrije postoji, ali su bilansi razmjene i dalje veoma skromni, naročito izvozni sa crnogorske strane. Dakle, prostora za unapređenje ekonomskih odnosa ima”, poručila je Drakić na poslovnom forumu koji je PKCG organizovala u Podgorici, u saradnji sa Privrednom komorom Austrije, Trgovinskim odjeljenjem ambasade te države i Advantage Austria.

Ona je dodala da postoje dva važna kolosjeka saradnje za koje žele da otvore prostor, a to su investicije iz Austrije i jačanje spoljnotrgovinske razmjene.

Skup je realizovan u okviru radne posjete Crnoj Gori saveznih ministara Austrije za rad i ekonomiju, Martina Kochera i Evropsku uniju i ustavna pitanja, Karoline Edtstadler.

Drakić je rekla da postoji više privredne oblasti mogu dati novi kvalitet i dinamiku u saradnji Crne Gore i Austrije, tim prije što se poljoprivreda sa akcentom na kvalitet hrane, energetika kroz jačanje obnovljivih izvora energije, te informacione tehnologije – nalaze visoko na ljestvici prioritetnih razvojnih oblasti.

Važno je i ulaganje u crnogorski turizam koji je u dužem periodu interesantan za goste iz Austrije. Crnu Goru je tokom prethodne godine posjetilo 2,6 miliona turista koji su ostvarili 16,4 miliona noćenja, pa se očekuje da ćemo i u ovoj godini imati dobre rezultate.

„Uvjerena sam da će ovaj poslovni forum doprinijeti unapređenju postojećih poslovnih aranžmana i otvaranju novih perspektiva privredne saradnje, što mora biti naš prioritet u budućem periodu“, rekla je Drakić.

Cilj foruma je, kako je saopšteno iz PKCG, unapređenje i razvoj privredne saradnje dvije zemlje u oblasti održive poljoprivrede, lanaca hrane, energetike, zaštite životne sredine, zdravstvenog turizma i informacionih i komunikacionih tehnologija, uz predstavljanje ekonomskih potencijala i unapređenje kompanijske saradnje kroz neposredne razgovore.

Drakić je ocijenila da dvije države imaju odlične bilateralne političke i ekonomske odnose, te da je evidentna podrška Austrije i njenih institucija u procesu evropskih intergracija Crne Gore.

Kocher se zahvalio svim institucijama koje su bile uključene u organizaciju ovog događaja.

„Smatram da je ovo vrlo važan korak naprijed, mogućnost koja se pojavljuje u vrlo bitnom trenutku, kada postoji obostrani interes za bližom saradnjom i razvijanjem boljih ekonomskih veza između dvije zemlje. Ovaj događaj predstavlja kamen temeljac povećanja investicija iz Austrije u Crnu Goru, ali i za istraživanje investicionih mogućnosti obje države. Cilj je podstaći bilateralnu trgovinu kroz povezivanje kompanija i ljudi kako bi se ostvario obostrani prosperitet“, rekao je Kocher.

Prema njegovim riječima, cifre jasno pokazuju da postoji prostor za poboljšanje bilateralne trgovine između dvije države.

„Sada je trenutak koji treba iskoristiti. Postoji mnogo oblasti za saradnju, posebno u oblastima obnovljivih izvora energije, infrastrukture i turizma“, kazao je Kocher.

On je poručio da čvrsto vjeruje da je jedan od ključnih pokretača napretka Evrope privredni rast, posebno na Balkanu gdje su stope rasta znatno veće nego u EU.

„Izuzetno je važno ostvariti blisku saradnju i povezati naše ekonomije, ali i privredne komore, posebno u svijetlu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, za koju smatram da je glavni motor rasta u regionu“, saopštio je Kocher.

Edtstadler kazala je da je uvjerena u uspješnu, evropsku budućnost Crne Gore.

„Postalo je jasno svima u EU da nam je potreban ekonomski rast i jačanje naših veza. Uvijek smo imali ideju o postepenoj integraciji, a to znači da uvijek pružamo podršku državama poput Crne Gore“, rekla je Edtstadler, dodajući da naša država prednjači u procesu pridruživanja.

Ona je poručila da Austrija želi da pomogne Crnoj Gori i ukaže joj na sljedeće korake koje treba preduzeti. Takođe, smatra da je Plan rasta za Zapadni Balkan vrlo podsticajan za razvoj privrede, istakavši da će se Ministarstvo za Evropsku uniju i ustavna pitanja u Austriji potruditi da se o tome što prije razgovara u Briselu, ali i da se implementira.

„Pitanje bezbjednosti Evropske unije je takođe bitno, ne samo za Crnu Goru, već i za cijelu EU, a proces pridruživanja se puno promijenio od rata u Ukrajini i sada se više ne radi samo o političkom pridruživanju. Crna Gora može pokazati ostatku država Zapadnog Balkana kako se to radi, jer je predvodnik u ovom procesu i nadam se da će se uskoro pridružiti Evropskoj uniji“, poručila je Edtstadler.

Zamjenica direktora Advantage Austria, Astrid Fixl-Pummer, kazala je da forum predstavlja veliki korak naprijed u razvijanju bilateralnih odnosa dvije države.

„Otkako smo otvorili našu kancelariju u Crnoj Gori prije 18 godina, vidjeli smo mnogo pozitivnih promjena u razvoju poslovanja između naše dvije države. Privilegovani smo što smo danas ovdje i imamo izvanrednu priliku da ojačamo naše odnose“, rekla je Fixl-Pummer.

Ona je istakla da je ekonomski forum inicijativa koju podržavaju ministarstva rada i ekonomije i vanjskih poslova Austrije, kao i kancelarija Advantage Austria u Crnoj Gori, te da su predanim i zajedničkim radom doprinijeli organizaciji ovog događaja.

„Nakon svih kriza kroz koje smo prošli, sada je bliski kontakt konačno moguć i važan, ljudi su ti koji su najbitniji i koji pokreću sve. Crna Gora nudi brojne mogućnosti za poslovanje, stoga vas molim da iskoristite ovu priliku i vodite uspješne razgovore“, poručila je Fixl-Pummer.

Potencijale za ulaganja predstavio je pomoćnik direktora Agencije za investicije, Andrej Lakić, a Strategiju pametne specijalizacije državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

Trgovinski savjetnik u Advantage Austria, Jurgen Schreder, pozvao je predstavnike kompanija-učesnica foruma iz te države da kratko prezentuju svoju djelatnost.

Forum, koji je okupio oko 60 učesnika, okončan je bilateralnim razgovorima privrednika o mogućnostima uspostavljanja partnerstava na konkretnim projektima.

Drakić i potpredsjednik Pavle D. Radovanović sastali su se, na margini poslovnog foruma Crna Gora-Austrija, s Kocherom, s kojim su razgovarali o mogućnostima daljeg razvoja saradnje privreda dvije države. Sastanak je realizovan u organizaciji ambasadora Austrije, Karla Michaela Mullera.

Sagovornici su se saglasili sa ocjenom istaknutom tokom foruma da postoji značajan postor za austrijski doprinos prije svega realizaciji projekata unapređenja saobraćajne infrastrukture i izgradnje obnovljivih izvora energije, kao i u turizmu, a za to su glavni preduslovi politička stabilnost i predvidljiv poslovni ambijent sa pravnim okvirom privlačnim za strane investicije i usklađenim sa evropskim.

Ministra su posebno interesovali funkcionisanje PKCG, kao komore javnog prava organizovane po uzoru na austrijski model, kao i njen doprinos unapređenju poslovnog ambijenta, međunarodnoj saradnji i evropskim integracionim procesima.

Sagovornici su takođe razmotrili ambijent za poslovanje austrijskih brendova u našoj zemlji sa posebnim fokusom na akciznu politiku.

Sastanku su prisustvovali i Fixl-Pummer i vlasnik/direktor kompanije Montecco, Predrag Pavličić, koja zastupa austrijski brend Rauch.

