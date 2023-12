Nevenka Janković nova izvršna direkorica EPCG Željezara Nikšić

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na mjesto izvršne direktorice EPCG Željezara Nikšić izabrana je Nevenka Janković, potvrđeno je iz te kompanije.

„Odbor direktora jednoglasno je na sjednici u subotu izabrao Janković za izvrsnu direktoricu EPCG Željezara Nikšić“, navodi se u saopštenju, prenosi Dan.

Janković je bivša radnica Željezare, gdje je bila zaposlena do 2018. godine.

Radila je na poziciji inženjera u Kombinovanoj valjaonici, kada je tadašnji menadžment Tosčelika proglasio tehnološkim viškom, zajedno sa još 17 drugih radnika, isplativši joj pritom određenu otpremninu.

