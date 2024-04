Neophodna snažnija saradnja na planu unapređenja zvanične statistike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zvanična statistika je od presudnog značaja za donošenje adekvatnih politika koje će isporučiti efektivne rezultate i zato se u kontinuitetu mora raditi na njenom unapređenju, ocijenjeno je na sastanku u Centralnoj banci (CBCG).

Guvernerka CBCG Irene Radović, direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović i šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost Marija Šuković, ukazali su na značaj statistike, naglašavajući da je njen važan zadatak da pruži realnu sliku ekonomskih kretanja u zemlji i obezbijedi pouzdan osnov za donošenje ciljanih odluka u pravcu unapređenja rasta i razvoja crnogorske ekonomije.

„Važna uloga zvanične statistike i njenih proizvođača – Uprave za statistiku, CBCG i drugih nadležnih organa, apostrofirana je i sa stanovišta pregovaračkog procesa u kontekstu intenziviranja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), kroz proizvodnju statistike koja je međunarodno uporediva i metodološki usklađena sa zemljama članicama“, navodi se u saopštenju CBCG.

U cilju ispunjavanja preporuka za dalje jačanje i razvoj sistema zvanične statistike u Crnoj Gori, na sastanku je dogovoren sinergijski nastup svih njenih proizvođača i intenziviranje saradnje na unapređivanju kvaliteta i ažurnosti podataka, daljoj standardizaciji i poboljšanju procesa organizacije prikupljanja, obrade i diseminacije podataka.

Radović je istakla da će CBCG, kroz svoju ulogu u pregovaračkom procesu i sa pozicije regulatora bankarskog sistema, dati puni doprinos daljem razvoju zvanične statistike i ispunjavanju obaveza prema Evropskoj komisiji (EK) po ovom pitanju.

Na sastanku se razgovaralo i o projektu WE Finance Code, koji će biti realizovan u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

„Projekat je usmjeren na finansijsku inkluziju mikro, malih i srednjih preduzeća, čije su vlasnice i kojima rukovode žene i poboljšanje njihovog pristupa izvorima finansiranja. U cilju blagovremenog obezbjeđivanja uslova za realizaciju pomenutog projekta, na sastanku je dogovoreno intenziviranje saradnje CBCG, Uprave za statistiku i Savjeta za konkurentnost“, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi i o Nacrtu zakona o privrednim društvima, koji je trenutno na javnoj raspravi, a kojim će se transponovati odredbe Direktive EU o učešću manje zastupljenog pola u odborima direktora velikih privatnih i javnih preduzeća.

„Ovo će doprinijeti implementaciji ESG standarda i širenju mogućnosti za plasman proizvoda i usluga crnogorskih preduzeća na evropskom tržištu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS