Nenezić: Abazović i Ibrahimović da učestvuju na sastanku o AF Franceska

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Skupštine opštine (SO) Bar, Branislav Nenezić uputio je Inicijativu premijeru Dritanu Abazoviću i resornom ministru Ervinu Ibrahimoviću da učestvuju na sastanku koji Barska plovidba namjerava da organizuje u cilju davanja dodatnih informacija o postupku kupovine plovila AF Franceska.

“Mišljenja smo da se radi o temi koja je jako važna za građane opštine Bar i da je neophodno da se uključe najviši državni zvaničnici, jer nakon svega što je rečeno u prethodnim danima svima je jasno da se pomenuti posao ne može realizovati bez uvažavanja interesa građana i građanki Bara i da je na tom planu presudna uloga Vlade Crne Gore i Ministarstva za kapitalne investicije”, naveo je Nenezić.

On je obavijestio da je u utorak održana redovna sjednica Skupštine opštine Bar sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na kupovinu putničkog broda AF Francesca od Barske plovidbe, prenosi barski portal Feral.

“Saziv sjednice rezultat je usvojenog predloga za dopunu dnevnog reda tačkom koja glasi Informacija o donošenju Odluke Barske plovidbe o odobrenju kupovine putničkog broda AF Francesca, koju sam ja, kao odbornik i predsjednik Skupštine opštine Bar, inicirao na prethodnom zasijedanju Skupštine opštine Bar”, naveo je Nenezić.

On je rekao da je poziv za prisustvo sjednici upućen predstavnicima Odbora direktora i menadžmenta Barska plovidba, predstavnicima nadležnog ministarstva i Vladi.

“Zvaničan odgovor dobili smo samo od Odbora direktora Barska plovidba koji nije prihvatio naš poziv da u zakonodavnom domu Opštine Bar upozna javnost sa informacijom o potencijalnoj kupovini putničkog broda”, kazao je Nenezić.

U pisanom odgovoru obavijestili su ih da neće prisustvovati zasijedanju Skupštine i pozvali ih da sastanak održe u prostorijama njihovog društva.

“Ja sam lično kroz diskusiju, a nakon toga i zaključkom Kolegijuma predsjednika Skupštine opštine Bar, sa svim predsjednicima odborničkih klubova prihvatio poziv i Odboru direktora Barska plovidba uputio molbu da sastanak zakažu u narednih sedam dana”, kazao je Nenezić.

On je u inicijativi Abazoviću i Ibrahimoviću naveo da ih moli da delegiraju svoje predstavnike za pomenuti sastanak i svojim autoritetom utiču da se spriječi donošenje odluke koja može biti štetna po budžet države Crne Gore.

“Svjesni da, uprkos činjenici da formalnopravno nemamo uticaja na odlučivanje u preduzeću čiji je osnivač država, ali itekako svjesni prava koja imamo kao pravni subjekt koji ima interes u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obaveza nam je prema svim građanima Bara i države Crne Gore da javni interes stavimo ispred bilo kojeg drugog”, zaključio je Nenezić.

