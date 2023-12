Nemaju dovoljno prihoda da bi servisirali sve troškove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država u ovom trenutku ne prikuplja dovoljno prihoda da bi servisirala sve troškove koji su napravljeni prethodnih godina, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković i ocijenio da takav način finansiranja nije održiv.

“Nedavno objavljenim suficitom ne treba da budemo zadovoljni jer ono što se predstavljaju kao “spektakularni rezultati” doveli su nas u situaciju da se zadužujemo dodatnih 200 miliona EUR”, kazao je Mulešković Pobjedi.

On je rekao da nam je potrebna hitna reforma javnog sektora, razvojna strategija i unapređenje poslovnog ambijenta kako bi se stimulisao rast privatnog sektora i stvorili održivi izvori prihoda.

Mulešković je upozorio da će nastavak modela vođenja javnih finansija prethodne vlade dovesti do ozbiljnih problema u narednim godinama, sa potrebom za dodatnim zaduživanjem i povećanjem poreza, što će negativno uticati na crnogorsku ekonomiju.

Ostvareni suficit od 183,6 miliona EUR, kako je kazao, uslovljen je inflacijom i prisustvom 100 hiljada stranih državljana koji privređuju u Crnoj Gori.

“Dok se prihodi povećavaju, istovremeno dolazi i do značajnog uvećanja rashoda, što ukazuje na nedostatak adekvatnog planiranja budžeta. Stranci su upravo povećali kako razne poreze tako i raznu potrošnju što je direktno uzrokovalo povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV). Takođe, došlo je do povećanja ostalih prihoda kroz donacije i imamo neplanirane prihode koji su se ostvarili kroz povlačenja iz hedžinga, ali i iz programa ekonomskog državljanstva”, objasnio je Mulešković.

On je naveo da se jasno može vidjeti da prethodna vlada nije donosila nove modele za stabilizaciju prihoda, već je upravo došlo do uvećanja onih stavki koje su dominantno uticale na povećanje prihoda.

“Takođe, treba jasno napomenuti da je ove godine došlo do povećanja zarada u javnom sektoru 30 odsto, što se jasno ukazalo kako na prihode u dijelu doprinosa za PIO i veliki broj stranaca je u Crnoj Gori uvećao potrošnju pa samim tim imate i u dijelu PDV veliko povećanje”, kazao je Mulešković.

Prema njegovim riječima, model upravljanja javnim finansijama koji je bio do novembra ove godine “gdje nijesmo imali kapitalne projekte i gdje smo upravo sve što smo dodatno prihodovali iskoristili, nije dobar“.

“Mi smo profitirali od rata u Ukrajini i sve to prebacili u tekuću potrošnju što nam ne daje nikakve rezultate. Ako bi pogledali plan realizacije budžeta, ono što prvo skreće pažnju je velika razlika između planiranih i realizovanih kako prihoda tako i rashoda što jasno ukazuje da nije dobro planiran budžet i nije se dobro ocijenila situacija kako će se razvijati kompletna ekonomija i druge okolnosti. Jasno je da je došlo do povećanja prihoda, ali je došlo i do uvećanja rashoda”, poručio je Mulešković.

On je naveo i da je prethodna vlada dominantno zapošljavala u javnom sektoru i upravo koristila budžet da se povećava broj zaposlenih u javnom sektoru i da se na taj način obezbjeđuju radna mjesta za posebne ljude jer smo imali sitiuacije kako u državnim organima, tako i u kompanijama koje su u državnom vlasništvu, da tačno znamo ko će biti primljen prije konkursa.

Mulešković je dodao da nijesu otvorena nova radna mjesta u privredi.

“Nijeste se borili protiv neformalne ekonomije, skoro ništa da realna ekonomija zaživi, a moramo znati da ona finansira kompletan javni sektor i samim tim sistem se kreće u pogrešnom smjeru, u neodrživom. Na ovaj način možemo reći da će Crna Gora za godinu, najviše za dvije, ući u velike finansijske probleme što se tiče javnih finansija ukoliko se ne zaustavi ovaj vid zapošljavanja”, kazao je Mulešković.

On smatra da nova Vlada mora da povede računa o tome i da se prekine sa tim trendom ukoliko žele da imaju stabilne javne finansije.

“Moraju uraditi duboku reformu javnog sektora, a prije toga se mora uraditi strategija ekonomskog razvoja i unaprijediti poslovni ambijent kako bi se otvarala nova radna mjesta u privredi i kako bi posao u privatnom sektoru bio atraktivniji od javnog. Prethodna vlada je kreirala takav ambijent da su zarade u javnom sektoru više od zarada od privatnog. To nije održivo i tome treba stati na kraj”, poručio je Mulešković.

Budžet za narednu godinu, prema njegovim riječima, mora biti razvojni i mora se stati sa modelom potrošačkog društva.

“Na taj način ćemo obezbijediti dodatne prihode. Ovako kako se vodila do sada politika, ukoliko se nastavi, moraćemo da se dodatno zadužujemo. Već naredne godine Crna Gora mora da vrati skoro 600 miliona starih dugova, a do kraja ove godine ćemo se dodatno zadužiti”, kazao je Mulešković napominjući da smo se za tekuću potrošnju zadnje dvije godine zadužili skoro milijardu.

