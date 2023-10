Negativno mišljenje na reviziju pravilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revozorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

DRI je uradila finansijsku i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu, a nadležni Kolegijum činili su njegov rukovodilac i član Senata Milan Dabović i predsjedavajući Senatom DRI, senator i član Kolegijuma, Nikola Kovačević.

DRI skreće pažnju da je revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu utvrđeno da kod primitaka treba uvećati takse u iznosu od 17,47 hiljada EUR i naknade u iznosu od 3,36 miliona EUR, a umanjiti ostale prihode za 3,29 miliona EUR i primitke od otplate kredita u iznosu od 86,76 hiljada EUR.

DRI je u izvještaju koji je objavljen danas, utvrdila i da treba uvećati pozajmice i kredite u iznosu od 3,02 miliona EUR.

“Na strani izdataka treba umanjiti tekuće izdatke za iznos od 2,26 miliona EUR, kapitalne u iznosu od 10,64 miliona EUR, otplatu obaveza iz prethodnog perioda u iznosu od 173,1 hiljadu EUR i izdatke za nabavku finansijske imovine u iznosu od 35,74 hiljade EUR, a uvećati transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 13,11 miliona EUR”, precizira se u izvještaju.

U skladu sa tim, gotovinski deficit se umanjuje 51,02 hiljade EUR i iznosi 250,3 miliona EUR.

“Stanje neizmirenih obaveza umanjuje se za iznos od 88,12 hiljada EUR, tako da je promjena u dijelu modifikovanog gotovinskog deficita za iznos od 139,14 hiljada EUR i isti iznosi 220,13 miliona EUR”, navodi se u izvještaju.

Promjene u korišćenju gotovine iznose 3,02 miliona EUR, tako da neto promjena depozita iznosi 353,99 miliona EUR.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa više akata i to zakonima o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, o radu, o državnim službenicima i namještenicima, o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, o kulturi, o državnoj upravi, o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, o obligacionim odnosima, o državnoj imovini, o javnim nabavkama, o planiranju prostora i izgradnji objekata.

DRI je u izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu dala ukupno 50 preporuka, od čega je sedam sistemskih.

Konačan izvještaj o reviziji dostupan je na internet stranici www.dri.co.me.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS