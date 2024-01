Nastaviti uspješnu saradnju Ministarstva poljoprivrede i UN agencija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i agencija Ujedinjenih nacija (UN) je uspješna i izuzetno važna za poljoprivredne proizvođače, i u narednom periodu će se neizostavno dodatno unapređivati.

Resorni ministar, Vladimir Joković, je na sastanku sa vršiocem dužnosti rezidentnog koordinatora UN-a u Crnoj Gori, Vladimirom Gjorgjievim, saopštio da je strateški cilj Crne Gore pridruženje Evropskoj uniji (EU).

On je rekao da se nada da će Crna Gora postati njena prva naredna članica, ističući istovremeno važnost nastavka uspješne saradnje Ministarstva sa UN agencijama.

“Posebno je istaknuto da je potrebno usmjeriti dodatnu podršku i pažnju ka razvoju sjevera Crne Gore. Joković je pohvalio dosadašnje postignuće u saradnji sa UN agencijama i izrazio spremnost za nastavkom zajedničkih aktivnosti u pravcu razvoja crnogorske poljoprivrede”, navodi se u saopštenju.

Gjorgjiev je zahvalio Ministarstvu na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i izrazio nadu za njeno dalje unapređenje.

On je pohvalio aktivno učešće Ministarstva u globalnim inicijativama UN-a, kao što su Samit o hrani i Konferencija o vodi tokom prošle godine.

“Crna Gora ima prostor da intenzivira rad na diversifikaciji privrede, gdje oblast poljoprivrede nesumnjivo ima veliki potencijal, i dalje nedovoljno iskorišten. Tim UN-a u zemlji je odlučan da nastavi sa strateškom podrškom u toj oblasti, shodno Zajedničkom okviru saradnje 2023-2027 kojim je definisana saradnja Crne Gore i UN-a u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, čijim ispunjavanjem zemlja ostvaruje napredak na putu ka EU”, zaključio je Gjorgjiev.

