Nastavak aktivnosti na realizaciji pilot projekta nacionalnog stabilecoina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici američke kompanije Ripple borave u Crnoj Gori u cilju nastavka aktivnosti na realizaciji pilot projekta nacionalnog stabilecoina, odnosno stabilne valute (CBDC) u Crnoj Gori.

Iz Centralne banke (CBCG) je saopšteno da su u okviru te posjete, u utorak i danas, eksperti Ripple-a održali dvije edukativne radionice, na teme Asset tokenization i Web3 finance (programmability), kojima su prisustvovali predstavnici pružalaca finansijskih usluga, državnih institucija, privatnog IT sektora i akademske zajednice.

“Održavanjem ovih radionica zaokružen je niz edukativnih događaja koje su organizovali CBCG i Ripple, a kroz koju su učesnici bili u prilici da se upoznaju sa blockchain tehnologijom i njenim mogućnostima”, navodi se u saopštenju.

Osim pomenutih radionica, u okviru posjete je održano i više radnih sastanaka sa predstavnicima različitih zainteresovanih grupa, na kojima su razmijenjene ideje i definisane liste mogućih kandidata, odnosno “use case-ova” za testiranje stabilne valute u Crnoj Gori.

“Glavni cilj pilot projekta jeste da crnogorska administracija, ali i šira javnost, prošire znanja i steknu praktična iskustva u primjeni ovakve vrste digitalne valute, kao i da se sazna više o njenim mogućnostima, ali i o rizicima koje sa sobom nosi, posebno u segmentu njenog uticaja na postojeću regulativu, sajber sigurnost i/ili zaštitu prava i privatnosti krajnjih korisnika”, rekli su iz CBCG.

Učešćem u takvim aktivnostima Crna Gora se priključuje velikoj grupi centralnih banaka širom svijeta (93 odsto) koje su, prema nedavnom izvještaju BIS-a za prošlu godinu, u nekom obliku već angažovane u oblasti ispitivanja CBDC-a, a više od polovine od njih izvodi i konkretne eksperimente ili radi na pilot-programima.

