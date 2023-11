Naredne sedmice o perspektivama za razvoj poljoprivrede

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Godišnji Radni sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope održaće se u utorak na Jahorini.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (BiH) i Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi će biti domaćini 17. godišnjeg Radnog sastanka ministara poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi.

“Tokom sastanka ministara poljoprivrede zemalja jugoistočne Evrope, ministri i šefovi delegacija će se sastati na Jahorini kako bi razgovarali o perspektivama za razvoj poljoprivrede

i ruralnog razvoja u regionu jugoistočne Evrope i razmotrili proces regionalne saradnje u datim sektorima”, navodi se u saopštenju crnogorskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Fokus sastanka će biti na značaju procesa integracije u Evropsku uniju (EU) za

zemlje i teritorije Zapadnog Balkana, u pogledu napretka poljoprivrednog i ruralnog razvoja.

Ministri će elaborirati napredak ostvaren u implementaciji IPARD programa u zemljama Zapadnog Balkana, sa akcentom na napore za usklađivanje poljoprivrednih i ruralnih politikama sa EU, i prezentovati dosadašnja postignuća i napredak svake od zemalja u datim sektorima.

Takođe, biće naglašen značaj IPARD II i IPARD III programa u postizanju specifičnih ciljeva.

“Učesnici će imati prilike da diskuskutuju o političkoj posvećenosti evropskim integracijama i aspektima politike u vezi sa poljoprivrednim i ruralnim razvojem, posebno u kontekstu implementacije Zelene agende za Zapadni Balkan”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, razgovaraće i o značaju Berlinskog procesa i uspostavljanju Regionalnog partnerstva za prilagođavanje klimatskim promjenama.

Ova tema će biti pokrenuta u vezi sa Podgoričkom agendom 2023, koja predstavlja zaključke sa ovogodišnjeg Foruma poljoprivrednih politika održanog u Podgorici 25. i 26. oktobra ove godine.

U novembru ove godine, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH preuzima predsjedavanje Skupštinom SWG-a za narednu godinu u cilju promovisanja regionalne saradnje i integracije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u cijelom regionu Zapadnog Balkana, kao i unapređenja uloge SWG-a u nastavku koordinacije regionalne saradnje.

