Najveći dnevni pad indeksa u ovoj godini

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica zabilježile najveći dnevni pad u ovoj godini, jer će američka centralna banka, po svemu sudeći, nastaviti da podiže kamate, s obzirom na to da je ekonomija otporna na rast cijene novca.

Dow Jones skliznuo je 2,06 odsto na 33.129 bodova, dok je S&P 500 potonuo dva odsto na 3.997 poena, a Nasdaq indeks 2,5 odsto na 11.492 boda.

Pad indeksa uslijedio je nakon što je objavljeno da je, prema podacima S&P-a, poslovna aktivnost u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u februaru neočekivano ojačala.

Indeks aktivnosti skočio je sa 46,8 bodova, koliko je iznosio mjesec ranije, na 50,2 boda, prenosi Hrporfolio.

To, kao i niz posljednjih makroekonomskih podataka, pokazuje da je privreda vrlo otporna na agresivno povećanje kamatnih stopa američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed).

A kako ekonomija i dalje solidno raste, kao i tržište rada, inflacioni pritisci mogli bi ostati pojačani duže vrijeme nego što se na tržištu očekivalo.

Zbog toga se procjenjuju da će Fed još barem u dva ili tri navrata povećati kamatne stope i do jula ih podići na 5,35 odsto.

Uz to, donedavno su se ulagači nadali da bi već krajem ove godine Fed mogao početi da smanjuje kamate, ako inflacija dovoljno popusti. No, čini se da će kamate ostati povišene duže vrijeme nego što se na tržištu očekivalo.

Zbog toga su prinosi na američke državne obveznice dostigli najviše vrijednosti u posljednja tri mjeseca, što negativno utiče na tržište dionica.

„Nakon ovih podataka, ulagači su shvatili da se Fed ne šali kada poručuje da će kamate povećati više nego što se na tržištu očekuje i da će se na tim vrijednostima zadržati duže nego što se očekuje”, rekla je direktorica u firmi BMO Family Office, Carol Schleif.

U ponedjeljak se na Wall Streetu zbog praznika nije radilo, a narednih dana u fokusu ulagača biće objava zapisnika s posljednje sjednice Fed-a, javni nastupi niza Fed-ovih zvaničnika, kao i novi izvještaji koji će pokazati kakva je situacija po pitanju rasta ekonomije i inflacije.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,46 odsto na 7.977 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,52 odsto na 15.397 poena, a pariski CAC 0,37 odsto na 7.308 bodova.

