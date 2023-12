Najbolji rezultat od osnivanja IRF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono razvojni fond Crne Gore (IRF) je, zaključno sa novembrom, već ostvario i za 12,2 odsto premašio plan poslovanja za ovu godinu.

Iz IRF-a su kazali da je na sjednici Odbora direktora konstantovano da će, sasvim izvjesno, ova godina biti najuspješnija poslovna godina po finansijskom rezultatu IRF-a od njegovog osnivanja.

“To potvrđuju i podaci da je za devet mjeseci ove godine ostvaren pozitivan poslovni rezultat od 6,3 miliona EUR”, naveli iz iz IRF-a.

Oni su kazali da je, gledajući kumulativno period od 2021. do ove godine, od kada odgovornost za vođenje IRF-a ima sadašnje rukovodstvo na čelu sa Izvršnom direktoricom Irenom Radović, ostvaren pozitivan poslovni rezultat od preko 10 miliona EUR.

Devetomjesečni pozitivni rezultat u ovoj godini je dva puta veći od kumulativno ostvarene dobiti IRF-a od njegovog osnivanja 2010. godine.

“Odbor direktora je sa zadovoljstvom utvrdio da je IRF u periodu 2021-2023. godina crnogorsku privredu finansijski podržao sa preko 563 miliona EUR, odobravanjem preko 1,2 hiljade kredita pod povoljnim uslovima za crnogorske privrednike”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, konstantovana činjenica da se krediti odobreni privrednim subjektima u periodu od 2021. do ove godine uredno vraćaju, odnosno da kvalitetni plasmani odobreni tokom ovog perioda čine 99,1 odsto ukupnih plasmana.

To, prema njihovim riječima, ukazuje na oporavak crnogorske privrede, ali i na adekvatnu procjenu rizika svakog pojedinačnog plasmana i neselektivan pristup klijentima od strane stručnih službi i menadžmenta IRF-a.

“Prethodno navedene podatke dodatno snaži i činjenica da je koeficijent adekvatnosti kapitala IRF-a na nivou 25,9 odsto, što je tri puta više od zakonom propisanog minimuma”, kazali su iz IRF-a.

Oni su naveli i da, pored navedenih rezultata ostvarenih u obavljanju svoje osnovne djelatnosti, IRF je, kao društveno odgovorna kompanija, uporedo aktivno podržao projekte ekonomskog osnaživanja mladih i žena.

“Između ostalog SIA Montenegro 2023, Climathon, Sajam mladih preduzetnika, Bjelopoljski biznis forum, Regionalni sajam poljoprivrede u Petnjici i druge, a koji su od izuzetnog značaja za snaženje sveukupnog potencijala države i u direktnoj je korelaciji sa osnaživanjem ekonomskog razvoja Crne Gore i demokratizacijom našeg društva”, kazali su iz IRF.

Oni su kazali da ih društveno prepoznavanje njihovih aktivnosti čini ponosnim posebno kada se to odnosi na programe koji podstiču inkluzivnost, kao što je program “Women on Boards” (Žene u Odborima 2023-2026).

Prema njihovim riječima, tim programom Crna Gora ide u korak sa razvijenim ekonomijama EU, dok su podršku implementaciji najviših standarda korporativnog upravljanja dali lideri parlamentarnih partija u Crnoj Gori, članovi diplomatskog kora, kao i istaknuti privrednici i čelnici domaćih i stranih privrednih asocijacija.

Kako je saopšteno, IRF je dodatno osnažio saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, a ujedno i postao član Asocijacije državnih razvojnih banaka EU – Evropskog udruženja dugoročnih investitora i to kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana.

“Ostvareni rezultati u prethodne tri godine daju dodatni podstrek započetom procesu transformacije IRF-a u buduću Razvojnu banku Crne Gore, u procesu kojim koordinira Ministarstvo finansija, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i Centralnom bankom Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

