Nafta u usponu četvrtu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su četvrtu sedmicu zaredom, jer se očekuje rast potražnje, najviše iz Kine, dok Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici ograničavaju proizvodnju.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 1,5 odsto, na 86,3 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,4 odsto, na 82,5 USD, prenosi SEEbiz.

Rast cijena četiri sedmice zaredom nije zabilježen još od juna prošle godine, a posljedica je znak jačanja potražnje.

Prošle sedmice je, naime, Međunarodna agencija za energiju (IEA) procijenila da će potražnja za naftom ove godine porasti dva miliona barela dnevno i dostići rekordne nivoe od gotovo 102 miliona barela dnevno, najvećim dijelom zahvaljujući oporavku kineske potražnje nakon ukidanja covid mjera.

Ponuda bi, ipak, po procjenama agencije, do kraja godine trebalo da se smanji 400 hiljada barela dnevno, s obzirom na očekivano povećanje ponude nezavisnih proizvođača za milion barela dnevno, a smanjenje ponude iz OPEC-a 1,4 miliona barela dnevno.

