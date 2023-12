Nafta poskupila nakon poruka iz Rusije

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 79 USD, nakon izjave ruskog zvaničnika da su vodeći proizvođači spremni značajnije da smanje snabdijevanje na početku naredne godine.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 71 cent nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 78,74 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu i njime se trgovalo po 73,73 USD, prenosi Hina.

Trgovce je razočarala prošlosedmična odluka Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o dodatnom smanjenju snabdijevanja na početku naredne godine za samo 700 hiljada barela dnevno, kada se uzmu u obzir bareli koje su s tržišta uklonile Rusija i Saudijska Arabija.

“Na početku sedmice, ulagači su zaključili da odluka OPEC+ neće bitno promijeniti situaciju na tržištu”, objasnila je analitičrka CMC Marketsa, Tina Teng.

Uoči sastanka, bili su u cijene uključili prognozu da će grupa smanjiti snabdijevanje za milion barela dnevno, napisali su u bilješci analitičari FGE-a, procijenivši da će na početku naredne godine na tržište zapravo stizati samo 500 hiljada barela dnevno manje nego na kraju ove godine.

“Trgovce je zabrinuo i podatak da su narudžbe u američkoj industriji u oktobru pale najsnažnije u više od tri godine, podstaknuvši zabrinutost za američku potražnju i potkrijepivši mišljenje da podignute kamate počinju da ograničavaju potrošnju”, smatraju analitičari.

Sumorno raspoloženje na tržištu raspršila je u utorak izjava potpredsjednika ruske Vlade, Alexandera Novaka, da bi, ako se pokaže da dogovorene mjere nijesu dovoljne, OPEC+ mogao da preduzme dodatne korake kako bi neutralisao špekulacije i oscilacije.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak pojeftinio 2,9 USD na 70,69 USD.

