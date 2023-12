Na Ski centru Kolašin 1600 još bez uslova za skijanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Ski centru Kolašin 1600 još nema uslova za skijanje, ali se bilježi posjeta tokom vikenda, saopštio je njegov direktor Bojan Medenica.

“Još nema uslova za skijanje, ali bilježimo posjetu vikendima, ljudi dođu da uživaju sa porodicama i ovih dana se nešto dešava”, rekao je Medenica u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro.

On je naveo da je ski centar bio spreman za sezonu početkom decembra, ali da je izostao snijeg, prenosi portal RTCG.

“Da imamo topove i dodatni vještački snijeg, mogli bismo već danas imati skijaški dan. Glavni je problem vodosnabdijevanje”, rekao je Medenica.

On je kazao da se govori o projektima instaliranja ski-topova, ali da su godinama na mrtvoj tački.

