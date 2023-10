Na konkurs za direktora Rudnika uglja stiglo 11 prijava

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za izvršnog direktora pljevaljskog Rudnika uglja, koji je raspisan u ponedjeljak, stiglo je 11 prijava.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, Odbor direktora Rudnika odlučiće naredne sedmice koga će izabrati.

Kandidat na konkursu je i bivši direktor Milan Lekić, kao i vršilac dužnosti direktora Alen Štulić, kojem u ponedjeljak ističe rok od 60 dana, na koliko je imenovan za vršioca dužnosti direktora.

Štulić je Vijestima potvrdio kandidaturu, kao i da je inspekcija rada utvrdila da bivši izvršni direktor Rudnika uglja Milan Lekić nakon smjene nije zaposlen u toj kompaniji u skladu sa zakonom.

Lekića, koji je po struci rudarski inženjer, nakon smjene sa mjesta izvršnog direktora krajem avgusta, Odbor direktora je rasporedio na poslove inžinjera operativne pripreme.

Inspekcija je, kako navodi Štulić, ostavila rok od tri dana Rudniku uglja da se izjasni na zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

Lekić je krajem avgusta smijenjen sa mjesta izvršnog direktora, nakon što je Inspekcija rada utvrdila da je nezakonito imenovan na tu dužnost, odnosno da je na tu funkciju izabran bez prethodnog javnog oglašavanja, što je bila zakonska obaveza.

Prethodni konkurs za izvršnog direktora raspisan sredinom septembra je poništen, nakon što je smijenjen tadašnji Odbor direktora. Za razliku od prvog, rok za podnošenje prijava smanjen je sa 15 na svega tri dana, a izvršni direktor se bira na period od četiri godine.

