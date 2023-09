Na konkurs stiglo deset prijava

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Na konkurs za izbor izvršnog direktora pljevaljskog Rudnika uglja stiglo je deset prijava, saopštili su iz te kompanije i dodali da bi do utvrđivanja konačnog broja trebalo sačekati koji dan, jer postoji mogućnosti da su neke poslate poštom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ima najmanje VII-1 stepen stručne spreme tehničke ekonomske ili pravne struke i radno iskustvo od najmanje pet godina u struci, pišu Vijesti.

Za izvršnog direktora, kako se precizira u konkursu, ne može biti izabran kandidat kojem je isplaćena otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi, čiji je većinski vlasnik država, u periodu od pet godina od isplate.

Odbor direktora Rudnika uglja raspisao je 11. septembra oglas za izbor izvršnog direktora, nakon što je to mjesto nedavno ostalo upražnjeno poslije smjene Milana Lekića.

Konkurs je istekao u ponedjeljak, a njime je predviđeno da se direktor izabere na period od pet godina.

Lekić je smijenjen nakon što je inspekcija rada utvrdila da je za izvršnog direktora izabran bez konkursa, iako je to bila zakonska obaveza. Na tu odluku Lekić se žalio, a najavio je ponovnu kandidaturu.

Odbor direktora Elektroprivrede izabrao je prošle sedmice nove članove Odbora direktora Rudnika – Tamaru Cmiljanić, Stanojku Kljajević, Bojana Krvavca, Emira Bidžana i Nikolu Miličića. Prethodno je doskorašnji predsjednik Odbora direktora Dušan Janjušević tražio da bude smijenjen s te pozicije.

Inspekcija rada utvrdila je da Janjušević ne ispunjava posebne uslove predviđene Aktom o sistematizaciji za radno mjesto predsjednika odbora direktora s obzirom da nema radno iskustvo od tri godine u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno u stručnoj kvalifikaciji.

Inspekcija je obavila kontrolu po prijavi Lekića, koji je tražio da se utvrdi zakonitost izbora Janjuševića na mjesto predsjednika Odbora direktora.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora pljevaljske kompanije, Kljajevićeva je izabrana za predsjednicu, dok je Krvavac podnio ostavku zbog sukoba interesa, jer pokriva poziciju pomoćnika izvršnog direktora.

Zbog ostavke Krvavca Odbor direktora Elektroprivrede mora ponovi birati kompletan Odbor direktora Rudnika.

