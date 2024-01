Mujović pokreće pitanje Rudnika uglja Berane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović sastaće se sjutra sa vlasnikom Rudnika uglja Berane Brankom Zečevićem, predsjednikom Odbora direktora Elektroprivrede Milutinom Đukanovićem i predsjednikom Opštine Berane Vukom Todorovićem, kako bi razmotrili mogućnost revitalizacije tog rudnika.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da je Mujović inicirao sastanak u cilju sagledavanja perspektive rudnika i njegovih potencijala u pravcu oživljavanja i upošljavanja značajnog broja radnika.

„Taj rudnik, koji je ranije zapošljavao oko 150 ljudi, u stečaju je, a namjera Mujovića je da aktivira to pitanje, koje bi značajno doprinijelo valorizaciji potencijala sjevera“, rekli su iz tog Vladinog resora.

