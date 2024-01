Mujović: Blagovremeno uključiti lokalnu zajednicu u planiranje projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Integralni razvoj politika u oblasti klimatskih promjena i energetike je od izuzetnog značaja za uspješnu realizaciju međunarodnih obaveza koje je Crna Gora preuzela, ocijenili su ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović i njemački ambasador u Podgorici, Peter Felten.

Sagovornici su kazali da je donošenje nacionalnog i klimatskog i energetskog plana samo prvi korak u tom procesu.

Mujović se zahvalio Feltenu na podršci koju Njemačka pruža po pitanju izrade Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, kao ključnog strateškog dokumenta u oblasti energetike kojim će se definisati razvojne politike za dostizanje ciljeva do 2030. godine.

Sastanak Feltena sa Mujovićem bio je prilika da se razmijene informacije o aktuelnoj podršci koju Vlada Njemačke pruža Crnoj Gori u okviru bilateralnih i regionalnih programa, ali i da se razmijene ideje o daljem jačanju saradnje u narednom periodu.

Unapređenje investicionog ambijenta, naročito u oblasti obnovljivih izvora energije koji predstavljaju razvojnu šansu Crne Gore takođe je bila tema razgovora. Mujović je ocijenio da je projekat vjetropark Brajići izuzetan sa energetskog aspekta, da to područje ima visok nivo raspoloživosti vjetra, kao i da je proces priključenja na prenosnu mrežu prilično jednostavan.

“Ipak, postoji nezadovoljstvo lokalnog stanovništva ovim projektom, što lično uvažavam i smatram ga obavezujućim da bude ozbiljno razmotreno. Građani su mi u prvom planu i njihova volja ne smije biti ignorisana. Moramo pokazati poštovanje prema njima, jer ova Vlada je njihova Vlada i mora biti njima na korist. Zato ćemo razgovarati i vidjeti kako pronaći način da budu zadovoljeni i građani i investitor, inače visoko renomirana njemačka kompanija”, rekao je Mujović.

On je dodao da je slična situacija i sa Rudnikom u Mojkovcu.

“Prema Crnoj Gori smo odgovorni samo ako poštujemo zakone i postupamo u skladu s njim. S tim u vezi, Ministarstvo je pribavilo svu neophodnu dokumentaciju koju će proslijediti Vladi na konačno odlučivanje o budućnosti Rudnika“, kazao je Mujović.

Felten je rekao da je za uspješnu realizaciju preuzetih međunarodnih obaveza, kako u oblasti energetike tako i klimatskih promjena, važno snažnije uključenje Vlade u regionalne inicijative kao što je Regionalno klimatsko partnerstvo /Regional Climate Partnership/, koje predstavlja direktnu podršku Njemačke za šest zemalja zapadnog Balkana.

Njemačka Vlada, kako je saopšteno, pruža značajnu podršku realizaciji konkretnih projekata u oblasti energetike i energetske efikasnosti preko Njemačke razvojne banke (KfW). Najznačajniji projekti su u vezi sa unapređenjem postrojenja za proizvodnju električne energije u vlasništvu Elektroprivrede (EPCG), kao i projekat unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata koji se realizuje u direktnoj saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS