Milović: Istorijski najskuplje zaduženje Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaduženje države od 750 miliona USD je istorijski najskuplje zaduženje Crne Gore kroz euroobveznice, rekao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović.

„2024. godina i istorijski najskuplje zaduženje Crne Gore kroz euroobveznice, kamata 7,25 odsto, rok dospjeća sedam godina, 750 miliona USD“, naveo je Milović na društvenoj mreži X.

On je kazao da se u istom danu Hrvatska zadužila sa dva puta manjom kamatom – 3,375 odsto, rok dospjeća deset godina, 1,5 milijardi EUR, a tražnja bila ukupno 8,5 milijardi EUR.

„Podsjećam da smo 2019. godine imali istorijski najjeftinije zaduženje Crne Gore kroz euroobveznice, kamata 2,55 odsto, rok dospjeća deset godina, 500 miliona EUR“, rekao je Milović.

Prema njegovim riječima, prvi realni pokazatelj nestabilnosti javnih finansija je rekordna visina kamatne stope na euroobveznice po kojoj se država zadužila danas – 7,25 odsto.

Milović je kazao da više nije pitanje po kojoj se kamatnoj stopi država zadužuje i koja je njena visina, već da li će Crna Gora biti u mogućnosti da joj neko uopšte da kredit.

„Tajno, najskuplje i ekspertski kako smo i navikli od oslobođenja 2020 godine“, naveo je Milović.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da se, kad se država zaduži rekordno loše za 750 miliona USD, po kamatnoj stopi od 7,25 odsto, građanima uslovi zaduženja ili otplate već postojećih kredita mogu dramatično pogoršati.

“Dakle, program Evropa sad u kontinuitetu razara životni standard građana”, naveo je Rakočević na društvenoj mreži X.

