Milović: Inflacija će poništiti rast plata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inflacija u prošloj godini će u potpunosti poništiti očekivani rast plata za prosvjetare, zdravstvo i državnu upravu, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović.

“Dok zaposleni u školama, bolnicama, domovima zdravlja i državnoj upravi očekuju rast plata od deset odsto, inflacija čini svoje”, napisao je Milović na svom profile na društvenoj mreži X.

Prema podacima Monstata, potrošačke cijene su u prošloj godini više 8,6 odsto u odnosu na 2022.

“Građani očekuju ozbiljnu reakciju Vlade sa suštinskim mjerama i podrškom za očuvanje standarda”, dodao je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS