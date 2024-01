Milović: I ovu godinu obilježiće borba za normalan život

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović, ocijenio je da će borba za normalan život obilježiti i ovu godinu u Crnoj Gori.

“Rast plata i penzija u prethodnom periodu nije uticao na rast životnog standarda građana Crne Gore, jer su uporedo enormno rasle cijene i to je opredijelilo da građani budu u goroj poziciji nego prije pet godina, na početku davne 2019. godine”, napisao je Milović na mreži X.

On je iznio podatke koji, kako je rekao, pokazuju ogroman rast cijena osnovnih životnih namirnica u periodu 2019-2024.

Milović je naveo da su hljeb i žitarice poskupili 40 odsto, meso 25 odsto, mlijeko, sir i jaja 33 odsto, ulja i masti 62 odsto, voće 30 odsto, povrće 35 odsto i šećer 25 odsto.

“Nakon skromne praznične trpeze, nastavlja se veliki pritisak na kućne budžete brojnih domaćinstava u Crnoj Gori”, poručio je Milović.

Prema njegovim riječima, građani Crne Gore nastavljaju da obaraju “istorijske” rekorde pada standarda i to kroz nivo zaduženosti kod banaka (1,7 milijardi), uz nove udare, kroz rast cijena hrane, goriva, ogrijeva, struje, nekretnina i zakupnina, broja podstanara.

“Ako tome dodamo poražavajuće podatke da 30 odsto građana kasni s plaćanjem obaveza, 60 odsto ne može priuštiti neočekivani finansijski trošak, 20 odsto ne može priuštiti svaki drugi dan jelo sa mesom, piletinom, ribom, 14 odsto ne može priuštiti adekvatno zagrijavanje stana/kuće, 64 odsto ne može priuštiti sedmicu godišnjeg odmora van kuće – spajanje kraja s krajem će biti naučna fantastika u Crnoj Gori”, kazao je Milović.

On je dodao da pogrešna ekonomska logika dovodi Crnu Goru na klizav i nepoznat teren, a da posljedice mogu biti fatalne i trajne.

“Uz pretpostavke koje su daleko od ekonomskog jezgra rasta i zdrave logike, da treba unaprijediti poslovni ambijent, više proizvoditi i pružati usluga, investirati i otvarati nova radna mjesta, stvoriti novu vrijednost, pa tek nakon toga povećavati plate i potrošnju, vodi Crnu Goru direktno u rušenje povjerenja, podsticanje zabluda i razočarenja svih građana, daleko od života dostojnog čovjeka u 21. vijeku”, rekao je Milović.

Zato se, kako tvrdi, mora stvarati nova vrijednost, kroz realnu ekonomiju koja je bazirana na znanju i radu.

“Na kraju o standardu življenja i kvalitetu života građani će suditi nakon najdužeg mjeseca u godini, januara, i vrlo brzo će se, nažalost, uvjeriti u tačnost iznesenih navoda i stavova”, zaključio je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS