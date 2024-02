Mentoring put ka inovaciji i održivom poslovanju MMSP

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mentoring nije samo proces, već i put ka inovaciji, rastu i održivom poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), a kako je saopšteno, stručnost, predanost i kontinuirano usavršavanje mentora predstavljaju osnovu za njihov dalji napredak.

Ministarstvo ekonomskog razvoja u kontinuitetu pruža podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u okviru mentoring programa, koji predstavlja vid nefinansijske podrške, prenosi PR Centar.

Ovogodišnji laureati za najbolje mentore su Filip Mihailović, Ivana Tomašević i Dragan Bulatović, čija posvećenosti i stručnost predstavljaju značajan doprinos razvoju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Mihailović, dobitnik prve nagrade za mentora godine iz Kotora, u intervjuu za PR Centar kazao je da je mentoring za njega bio prirodan korak u karijeri, s obzirom na njegovo magistarsko obrazovanje u marketingu i prethodno iskustvo u preduzetništvu.

Njegova mentorska karijera započela je 2019. godine, a pokrenula ga je želja da svoje znanje i iskustvo prenese na druge.

„Raznolikost preduzeća sa kojima sam radio pružila mi je zadovoljstvo u učenju različitih industrija, kao što su digitalni marketing, proizvodnja, dizajn i modna industrija. Zadovoljstvo postignuto kroz mentorstvo bilo je obostrano – kako su korisnici programa učili od mene, tako sam i ja rastao sa njihovim biznisom i potrebama“, rekao je Mihailović.

On je ukazao na važnost nefinansijske podrške koju mentor pruža preduzećima.

„Mentor je osoba koja ulazi u preduzeće, postavlja dijagnozu i pomaže u formulisanju akcionog plana, donosi novu perspektivu i pomaže u prepoznavanju ključnih problema. Sve ovo doprinosi unapređenju njihovog poslovanja“, naveo je Mihailović.

On smatra da je kontinuirano unapređivanje znanja ključno za mentore i podržava ideju međunarodnih posjeta kao načina za razmjenu iskustava i znanja sa drugim mentorima u regionu.

„Takođe, smatram da je neophodna promocija mentoring linije. Važno je da se mala i srednja preduzeća upoznaju putem medija o benefitima mentorstva. Mentoring program ne može donijeti finansijku podršku, ali zahvaljući mentorima finansijka moć preduzeća samo može da se unaprijedi, kao i njihovo poslovanje“, rekao je Mihailović.

Tomašević, dobitnica druge nagrade za mentora godine iz Biznis start up centra iz Bara, kazala je da je mentoring bio logičan nastavak podrške preduzetništvu malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori s obzirom na djelatnost koju je do tad obavljala.

„Mentoring nam je omogućio da pružimo preduzećima još neke dodatne usluge koje nijesmo mogli ranije na osnovu svojih kapaciteta, a sad uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja možemo da im izađemo u susret“, navela je Tomašević.

Ona smatra da je izazov objasniti predstavnicima mikro, malih i srednjih preduzeća program mentoringa.

„Kod nas je naročito za start up-ove specifično, jer oni moraju da izađu iz onoga što svakodnevno rade i odvoje vrijeme za proces mentoringa. Vrlo često rade deset poslova odjednom, pa je borba za vrijeme koje je potrebno za ovaj program takođe izazov“, navela je Tomašević.

Ona je objasnila da i manja i veća preduzeća imaju koristi od procesa mentoringa i da bi trebalo da benefite tog programa iskoriste u većoj mjeri.

„Mnoga preduzeća kojima smo mi pružali mentoring usluge nemaju svijest o tome zašto je taj alat važan i šta je tu bitno. Kod nas je specifično da ljudi moraju da budu sigurni u svoje znanje da bi aplicirali za neki program“, rekla je Tomašević.

Ona je kazala da želi da se nastavi sa podrškom, posebno za start up-ove, ali bi željela integrisati ovu vrstu nefinansijske podrške sa finansijskom.

„Smatram da bi povezivanje ove dvije vrste podrške bio koristan korak, jer bi to ne samo promovisalo sredstva koja se dodjeljuju kroz programe Ministarstva ekonomskog razvoja, već bi i ohrabrilo druge privrednike da se upuste u poslovne poduhvate, znajući da postoji podrška koja može pomoći u njihovom rastu i razvoju. Ta integracija bi takođe omogućila bolje iskorištenje resursa i pružila sveobuhvatniju podršku preduzetnicima u Crnoj Gori“, rekla je Tomašević.

Bulatović, dobitnik treće nagrade za mentora godine iz Podgorice, naglasio je važnost mentoringa u razvoju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

On smatra da mentoring još nije u potpunosti prihvaćen od predstavnika preduzeća, ali da se primjećuju pozitivni pomaci zahvaljujući podršci Ministarstva ekonomskog razvoja.

„Preduzetnici ulaze na zauzeta tržišta, zbog čega su im potrebna inovativnost i kreativnost. Često vlasnici preduzeća imaju stručna znanja, ali nemaju dovoljno menadžerskih znanja, vještina i kompentencija da bi uspješno mogli da vode firmu. Upravo je u tome uloga mentoringa da im u tome pomogne“, naveo je Bulatović.

Preduzeća su, kako je kazao, individualne priče, te je svako iskustvo značajno. Bulatović dijeli svoje iskustvo rada sa fitnes centrom, naglašavajući otvorenost vlasnika za sticanje novih znanja.

„Svaka kompanija je priča za sebe, svaki biznis je priča za sebe i svaka priča bi mogla biti interesantna. Mentoring je kontinuiran proces, koji ne završava sa 25 radnih sati sa preduzećima. Ti odnosi, koji su izgrađeni na povjerenju, se nastavljaju i kasnije i uvijek smo raspoloženi da porazgovaramo, da podijelimo isustva i znanja“, rekao je Bulatović.

On smatra da treba nastaviti sa procesom obrazovanja mentora, više promovisati benefite ovog programa, kao i organizovati studijsku posjetu tokom koje bi razmjenili znanja i iskustva.

Projekat Jačanje i širenje mentoring usluga u zemljama Zapadnog Balkana- faza III realizuje Ministarstvo ekonomskog razvoja u okviru Sporazuma o tehničkoj saradnji između vlada Japana i Crne Gore, a posredstvom tog Vladinog resora i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS