Marsela podržala program Women on boards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsela, podržala je program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja Women on Boards, koji ima za cilj da Crna Gora osigura jednakost polova na vodećim pozicijama.

„Program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja koji je pokrenuo Investiciono-razvojni fond (IRF) Women on Boards je u skladu sa Direktivom EU, a sve u cilju da i Crna Gora osigura jednakost polova na vodećim pozicijama i time pomogne ženama da dosegnu najveći nivo korporativnog liderstva“, kazala je Marsela, izražavajući snažnu podršku programu.

Ona je navela da se program Women on Boards koji vodi IRF realizuje znajući da Crna Gora, kao i mnoge druge zemlje, ima još mnogo da radi kako bi osigurala jednakost polova na vodećim pozicijama.

„Ovaj program je u skladu sa Direktivom EU, a sa namjerom da osigura opipljivu asistenciju kako bi pomogli ženama da dosegnu najveći nivo korporativnog liderstva. Zbog svega toga, svim srcem podržavamo ovaj projekat“, kazala je Marsela.

Ona je istakla da je ključna uloga žena u poslovnom svijetu sada uveliko prepoznata, te da se isključivanje polovine populacije iz produktivnopg konteksta pokazalo kontraproduktivnim.

„Zato što je potvrđeno da su najprosperitetnije kompanije one koje su i najinkluzivnije, pogotovo kada su u pitanju vodeće pozicije. To ističe važnost povećanja prisustva žena u korporativnim odborima i izvršnim pozicijama. Ovaj koncept je dobro utemeljen unutar Evropske unije, te prepoznate vrijednost uključivanja žena u poslovnom svijetu“, rekla je Marsela.

Zbog toga je, kako je dodala, EU usvojila Direktivu usmjerenu ka ostvarivanju balansa polova na liderskim pozicijama, dajući zemljama članicama rok do 2026.godine da se prilagode.

„Direktiva je poslužila kao dobar alarm za mnogobrojne nacije, uključujući moju rodnu zemlju, Italiju“, kazala je Marsela.

Navodeći primer Italije, Marsela je rekla, da su u toj zemlji usvojeni posebni zakoni kako bi osigurali spremnost za rok koji je postavila EU.

„Kroz Nacionalnu strategiju za jednakost polova koja traje od 2021. do 2026, koja je u skladu sa strategijom EU, identifikovali smo prioritete, ustanovili indikatore i postavili ciljeve. Glavni cilj je povećati prisustvo žena na ključnim liderkim pozicijama unutar kompanija i povećati broj firmi koje vode žene. Baš to je i cilj programa Women on Boards koji vodi IRF. Women on boards – ako budemo radili zajedno, ovo će iz obične fraze prerasti u snažnu i konkretnu realnost“, zaključila je Marsela.

