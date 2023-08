Krivične prijave zbog više krivičnih djela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici nikšićke policije podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću tri krivične prijave protiv tri osobe zbog izvršenih pet krivičnih djela.

Nikšićka policija je podnijela krivičnu prijavu protiv ovlašćenog brokera u investicionom društvu NK Broker Nikšić, M.Ž. (41), zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„On se sumnjiči da je na tržištu kapitala nezakonito raspolagao, odnosno trgovao i otuđio akcije tri klijenta tog društva, a sve bez znanja i njihovog naloga, te za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 9,52 hiljade EUR“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Osim toga, krivična prijava je podnijeta i protiv D.R. (38) iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

On se sumnjiči da je 15. juna sa bankovne platne kartice koja je u vlasništvu jedne osobe, kroz dvije transakcije prenio određena novčana sredstva na sopstveni nalog za klađenje kreiran kod preduzeća koje se bavi priređivanjem igara na sreću.

Takođe, nikšićka policija je podnijela i krivičnu prijavu protiv K.R. (65), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

On je dovođenjem u zabludu nadležni organ koristeći vozačku dozvolu koju je izdala područna jedinica (PJ) Nikšić, istu oglasio nevazećom i kao takvu je predao Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, da bi na osnovu iste dobio vozačku dozvolu i u Srbiji, a nakon čega mu je u Crnoj Gori od MUP-a PJ Nikšić izdata nova vozačka dozvola.

