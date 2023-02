Krajem aprila o prilikama za privlačenje investicija

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Western Balkans ESG Summit, koji će okupiti preko 400 visokih predstavnika vlada, međunarodnih institucija, te lidera poslovnih zajednica regiona i svijeta, održaće se od 26. do 28. aprila u Porto Montenegru.

Kako su saopštili organizatori, samit će pružiti platformu za konstruktivni dijalog o prilikama za privlačenje investicija i brži ekonomski rast zemalja u regionu, kroz usvajanje standarda održivog poslovanja i razvoj zelenih inovacija i tehnologija.

Samit organizuju Sustineri Partners i Porto Montenegro pod pokroviteljstvom crnogorske Vlade.

Direktorica konsultantske kuće Sustineri Partners, Biljana Braithwaite, kazala je da je samit prilika da se donosioci odluka i biznis zajednica u regionu pripreme za primjenu ESG standarda, kao temelja za zaštitu životne sredine, ljudskih prava i odgovornog korporativnog upravljanja, koji postaju neminovnost za sve one koji žele da osiguraju investicije ili ostanu konkurentni na stranim tržištima, prije svega tržištu Evropske unije (EU).

“Pojedine kompanije u regionu su već napravile značajne iskorake u primjeni ESG standarda, dok se većina i dalje upoznaje sa obavezama i izazovima koji proističu iz zahtjeva regulatora, finansijskih institucija i investitora. Vjerujemo da naš skup dolazi u pravom trenutku, a cilj nam je da postane renomirani godišnji događaj, koji će napraviti pozitivne promjene za društvo kroz pokretanje strateških inicijativa“, poručila je Braithwaite.

Predstavnik Porto Montenegra, Danilo Kalezić, rekao je da je Porto Montenegro demonstrirao posvećenost održivom razvoju kroz realizaciju niza projekata vezanih za zaštitu životne sredine, smanjanje emisija gasova sa efektom staklene bašte, smanjenje korišćenja plastike i stvaranja otpada, kao i zaštitu lokalnih vrsta riba i školljki.

“Samit smatramo prilikom da važnost ovih tema dodatno podignemo u okviru poslovne zajednice“, rekao je Kalezić.

Važnost događaja je prepoznala i crnogorska Vlada, zbog čega je i preuzela pokroviteljstvo

Vlada je, prema riječima njenih predstavnika, snažno posvećena društveno ekonomskom progresu u čijem je temelju koncept održivog razvoja i briga o svakom pojedincu.

“U takvim okolnostima, zaštita životne sredine, predstavlja proces koji ide ruku pod ruku sa odgovornim upravljanjem i izgradnjom stabilnog partnerstva sa društveno odgovornim kompanijama i inicijativama. Sa ovom temom visoko postavljenom u agendi Vlade, a cijeneći značaj samog koncepta održivog razvoja za Crnu Goru i Zapadni Balkan, Vlada je podržala ideju Sustineri Partners za realizaciju predstojećeg WB ESG Samita“, saopšteno je iz Vlade.

Registracija za Western Balkans ESG Summit je otvorena od danas i može se izvršiti na službenoj web-platformi skupa www.esgwesternbalkans.com.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS