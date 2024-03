Kostić: Zaduženje nastavak potrebe javnih finansija za stranom akumulacijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaduženje u iznosu od 750 miliona USD je, nažalost, nastavak kontinuirane potrebe crnogorskih javnih finansija za inostranom akumulacijom zarad servisiranja tekućih potreba, ocijenio je predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Vasilije Kostić.

“I kao što je karakteristično za nas, mi se iznova bavimo činom zaduženja, kao da se to dešava prvi put. Bavimo se posljedicom, a ne uzrokom, i pri tome gubimo iz vida suštinu”, naveo je Kostić u saopštenju.

On je rekao da umjesto da se bavimo onim što će smanjiti našu potrebu za zaduživanjem, mi se bavimo detaljima vezanim za sam čin zaduživanja – od toga da se Vlada izuzetno nepovoljno zadužila, te tako dugoročno nanijela štetu javnim finansijama odnosno ekonomiji Crne Gore, do toga kako je to bio izuzetno povoljan aranžman za Crnu Goru.

“Objektivno rečeno, Vlada ne kreira uslove na svjetskom finansijskom tržištu pa se mogla zadužiti samo pod uslovima koji su trenutno vladajući. Pored toga, nije ova Vlada stvorila obavezu vraćanja duga koji dospijeva u ovoj godini (656 miliona, od čega 138 miliona za kamate) pa je zbog toga treba kritikovati. Osim ako neko ne smatra da je opcija ne vraćati kredit, što bi bilo van pameti”, kazao je Kostić.

S druge strane, Vlada, kako je dodao, ubjeđuje javnost da se zadužila po povoljnoj kamatnoj stopi od 5,8 odsto zanemarujući pri tome da se zaduženje koje dospijeva refinansira po višoj kamatnoj stopi pa samo sa tog aspekta ne može biti povoljno.

“Uz to, ukoliko imate kamatnu stopu koja prevazilazi stopu ekonomskog rasta, a to je sa ovom kamatom slučaj, onda za posljedicu imate veće rashode kamata koji su i onako vrlo visoki, i hod ka onome što se zove eksplozivno zaduživanje”, objasnio je Kostić.

Dakle, pitanje je šta pod terminom „povoljno“ neko podrazumijeva.

“Po mom mišljenju, „povoljno“ bi bilo kada bismo stavili na snagu paradigmu produktivnog organizovanja društveno-ekonomskog sistema i zaduživanje podredili tome cilju, a to je moguće samo realizovanjem strukturnih promjena u ekonomskom sistemu. Jedino u odnosu na takav cilj moguće bi bilo objektivno procjenjivati svako zaduživanje u budućnosti”, rekao je Kostić.

On je pitao da li je Vlada imala i još opcija na raspolaganju.

“Jeste! Možda je trebalo razmotriti emisiju na domaćem tržištu koja bi bila dostupna crnogorskim građanima i privredi jer su depoziti građana i crnogorske privrede vrlo visoki”, zaključio je Kostić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS