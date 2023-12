Konjević: Predloženi budžet opterećen naslijeđenim troškovima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predloženi budžet za narednu godinu je optimističan u dijelu prihodne strane, ali i opterećen naslijeđenim troškovima, ocijenio je generalni sekretar Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Raško Konjević.

On je u intervjuu Pobjedi kazao i da bi bilo bolje da je Vlada imala intenzivnije razgovore sa privredom tokom kreiranja predloga budžeta.

„Nema uspješne ekonomije ukoliko donosioci odluka u poslodavcima ne prepoznaju ključnog partnera. Članovi CUP-a su ključni poreski kontributori i njihovi ključni zahtjevi su veoma jednostavni – dijalog oko pitanja ekonomske politike i poslovnog ambijenta, socijalni dijalog na novim osnovama“, rekao je Konjević.

On je dodao da će, ukoliko postoji saglasje oko tih pitanja, biti više investicija i novog zapošljavanja.

„Znači definišimo zajedno pravila igre, ako su ta pravila fer i posvećena privredi ona će to državi vratiti izdašnijim poreskim iznosima“, poručio je Konjević.

On smatra da će naredna godina imati dosta izazova na koje Vlada neće baš moći direktno da utiče.

„Vidjećemo koliko će se projekcije poklapati sa realnim okolnostima tokom naredne godine. Bolje bi bilo da je Vlada imala intenzivnije razgovore sa privredom tokom kreiranja budžeta. Bilo bi joj to korisno da vidi realno stanje i ocjene, a nova praksa bi dala Vladi i veći legitimitet kod privrede za buduće odluke“, kazao je Konjević.

On je naveo i da se Evropa sad 2 može komentarisati kada se vide fiskalne i druge reforme koje su najavljene tokom drugog kvartala.

„Ako u dijalogu sa privredom te reforme budu dio novog, boljeg ambijenta vjerujem da će poslodavci imati blagonaklon odnos prema svim mjerama koje znače bolje uslove za biznis i bolji poslovni ambijent. Cilj poslodavaca je i izgradnja boljih društvenih uslova, ali oni mogu razgovarati o povećanju zarada samo ako imamo veću produktivnost i poslovni rezultat koji to može da podnese“, objasnio je Konjević.

U protivnom bi to, kako je rekao, ugrozilo i njihovo poslovanje, a time i prihodnu stranu budžeta.

Konjević je saopštio da CTU želi da afirmiše partnerstvo i dijalog s Vladom, kao i da već ispunjava ključne uslove za dobijanje reprezentativnosti, s obzirom na to da članovi te poslodavačke organizacije kreiraju skoro 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), imaju godišnji promet preko tri milijarde EUR i zapošljavaju više desetina hiljada radnika.

On je podsjetio da je CUP formiran sa ciljem da doprinese boljem poslovnom ambijentu, kao i da je na tom planu urađeno dosta, ali da ima još mnogo prostora za kreiranje uslova poslovanja koji će biti stimulativni za poslodavce da dalje investiraju i razvijaju biznis.

„Preko dvije trećine zaposlenih u privredi je u malom i srednjem biznisu. To svaka vlada mora imati u vidu. Zato svaka promjena definisanih politika mora biti odmjerena, plod dijaloga sa privredom i sa jasno definisanim procjenama. Vlada mora sa posebnom pažnjom da čuje ocjene onih koji su sidro crnogorske ekonomije. Zato je svaka poruka privrede važna“, naveo je Konjević.

On je dodao da ukoliko turistički poslenici i ugostitelji ukazuju da će se vraćanje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) negativno odraziti na njihovo poslovanje i konkurentnost, to mora biti pažljivo razmotreno kod donosilaca odluka.

„Veći porezi ne znače, uvijek, više prihoda u budžetu. Mora se vidjeti kakvo je ponašanje naših direktnih konkurenata, susjednih turističkih destinacija. Dakle, nema veće barijere za biznis ako Vlada ne razumije zahtjeve privrede. CUP želi da afirmiše upravo partnerstvo i dijalog poslodavaca i Vlade“, rekao je Konjević.

On smatra da se mora graditi ambijent ukupne stabilnosti i jasnih pravila igre.

„Moramo biti poreski konkurenti, postojani u ključnim ekonomskim politikama. Ako poslodavci znaju pravila igre na duži rok i ako su ona plod dijaloga sa privredom, rezultat će sigurno biti pozitivan. Nažalost, mi još imamo tendencije da su uspješni privrednici negativno percipirani u dijelu javnosti. A oni stvaraju u Crnoj Gori, plaćaju poreze, zapošljavaju i žele dalji razvoj“, kazao je Konjević.

On je dodao da se ne smije legislativa raditi iz takve percepcije.

„Poslodavci grade uspjehe svjesni da njih ne bi bilo bez njihovih zaposlenih. A naša legislativa, Zakon o radu, postavila je paradigmu o nepovjerenju poslodavaca i radnika. To se mora mijenjati. Takva legislativa ima ogromne nedostatke i nije ni privlačna za strane investitore“, naveo je Konjević.

On smatra da je Zakon o radu ključni kreator izgradnje povjerenja. CUP, prema njegovim riječima, zato želi da afirmiše socijalni dijalog na novim osnovama.

„Mi uvažavamo aktivnosti sindikata, sa njima smo potpisali sporazum o saradnji jer znamo da oni imaju važnu ulogu u dijalogu. Ali želimo i da ih uvjerimo da su na sceni nova vremena koja moraju poslodavce i zaposlene staviti u ravan saradnika, a ne nikako suprotstavljenih strana. Dijalogom ćemo doći do rješenja ako poštujemo ključne principe. Poštujmo prava radnika, ali poštujmo i prava poslodavaca jer bez njih nema ni radnika“, poručio je Konjević.

