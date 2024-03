Koncesionaru rok od 60 dana da otkloni nepravilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je koncesionaru rudnika Brskovo, kompaniji Tara Resources, dala rok od 60 dana da otkloni sve nepravilnosti iz Studije izvodljivosti, a u međuvremenu će voditi razgovore o sporazumnom raskidu ugovora, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

On je kazao da su analizirali kontroverzni ugovor, koji je, kako je podsjetio, šest puta mijenjan i na kraju ostavljen kao otvoreno neriješeno pitanje.

“Adokatska kancelarija je uradila detaljnu analizu i došli smo do zaključka da kompaniji Tara Resources pošaljemo obavještenje da idemo u pravcu mogućeg raskidanja ugovora, ukoliko u roku od 60 dana ne otkloni sve detektovane nepravilnosti vezano za dostavljenu Studiju izvodljivosti”, rekao je Mujović na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da je kompanija dostavila Studiju koja nije usaglašena sa zakonodavstvom Crne Gore i da se kao posljedica toga jasno može zaključiti da je prekšila koncesioni ugovor i da država ima pravo da porkene procedure raskida.

“Dajemo koncesionaru dodatnih 60 da otkloni sve nepravilnosti. Smatramo da su nedostaci koje smo detektovali sistemskog karaktera i da ih je teško ispuniti u narednih 60 dana, ali ako ispuni sve, onda bismo išli u sljedeću fazu, a to bi bila izrada detaljnog prostornog plana”, objasnio je Mujović.

U međuvremenu će, kako je najavio, voditi i razgovore o sporazumnom raskidu ugovora.

“Smatram da je za obje strane sporazumni raskid najbolji”, poručio je Mujović.

Crna Gora je, kako je rekao, spremna da vrati bankarsku garanciju kompaniji.

Po pitanju moguće arbitraže, Mujović je objasnio da je to jedan otvoren proces i da je stvar subjektivne percepcije koliko će neko tražiti.

“Arbitraža je proces koji dugo traje i čini mi se da nikome ne ide u prilog”, dodao je Mujović.

Prema njegovim riječima, da je jednostrano raskinut ugovor, kakav je bio predlog interresorne radne grue, došli bi na jedan klizav teren mogućnosti da Tara Resources pokrene međunarodnu arbitražu i ugrozili bi interese Crne Gore.

Vlada se u ovom procesu, kako je saopštio, nalazi između čekića i nakovnja.

S jedne strane suočena je sa ozbiljnim ekološkim problemima i prijetnjama po zdravlje građana, a sa druge ima jaku potrebu da osnaži strane investicije.

Na pitanje novinara kada će biti pokrenuta inicijativa za početak pregovora o plaćanju nadoknadi Crnoj Gori za korišćenje voda Bilećkog jezera, Mujović je odgovorio da i Republika Srpska ima određene zahtjeve.

„Oni tvrde da hdroelektrana Piva ugrožava dio njihove teritorije i izaziva poplave, tako da tvrde da mogu pokrenuti arbitražu“, naveo je Mujović.

On je dodao da, prema podacima studija, 24 odsto vodene površine i 42 odsto sliva Bilećkog jezera propada Crnoj Gori, što znači da joj pripada određena odšteta.

„Pitanje svih pitanja je ko je relevantan da to odredi. Međunarodna arbitraža je skpa i dugo traje. Zato je najbolja opcija da se formira jedna zajednička grupa koja bi utvrduila šta je mjera kompromisa za obje strane“, saopštio je Mujović.

