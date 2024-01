Kompanija One potvrdila olimpijske standarde i u novogodišnjoj noći

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – One mreža je, u srcu praznične euforije, opet bila ključna za povezivanje ljudi tokom novogodišnje noći, dosežući olimpijske rezultate sa gotovo 30 odsto povećanim saobraćajem mobilnog interneta u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz kompanije.

“Dok smo uživali u trenucima s porodicom i prijateljima i dijelili ih putem omiljenih aplikacija, količina podataka dosegnula je impresivne visine. Ova ekspanzija digitalne povezanosti potvrđuje da radost raste kada je dijelimo s drugima”, navodi se u saopštenju.

Direktor sektora tehnike u kompaniji One, Ratko Pustahija, kazao je da je ponosan na One tim koji je posvećeno radio kako bi obezbijedio vrhunsko iskustvo za One korisnike.

“Pored vrhunskih usluga, željeli smo i da budemo dio nezaboravnih trenutaka naših korisnika tokom dočeka Nove godine. One tim je radio bez predaha kako bi obezbijedio nesmetane pozive, kao i brz i stabilan protok podataka omogućavajući našim korisnicima da dijele svoje posebne trenutke putem društvenih mreža, te da se povežu sa onima koji su daleko”, rekao je Pustahija.

On je naveo da je istovremeno, njihov tim zadužen za podršku korisnicima bio na visini zadatka i spreman da brzo i efikasno pruži odgovore na sva pitanja njihovih korisnika.

“Njihova ljubaznost i stručnost doprinijeli su stvaranju pozitivnog korisničkog iskustva, čak i u trenucima povećane potražnje”, rekao je Pustahija.

I dok digitalne platforme nastavljaju svoj uspon, tradicionalni telefonski pozivi i dalje imaju poseban značaj. U periodu od 31. decembra prošle godine u 19 sati do 1. januara u 11 sati, obavljeni su brojni pozivi, sa gotovo 500 hiljada poziva iz One mreže, pokazujući da su tradicionalni kanali komunikacije poput poziva i SMS-a, iako u padu, i dalje prisutni u srcima njihovih korisnika.

Upravljanje saobraćajem u novogodišnjoj noći bila je prilika za One mrežu da pokaže efikasnost svojih investicija.

“Zadovoljstvo korisnika potvrđuje našu predanost. Nastavljamo putem gigabitnih brzina i širenjem 5G mreže širom zemlje, ostvarujući visoke performanse i kapacitete. Nastavljamo da postavljamo standarde za budućnost digitalne povezanosti”, poručio je Pustahija.

One zahvaljuje svojim korisnicima na povjerenju i raduje se daljem unapređenju mreže kako bi obezbijedila izuzetno iskustvo u komunikaciji u godinama koje dolaze.

