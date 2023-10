Ključni makroekonomski indikatori Crne Gore na zavidnom nivou

Podgorica, Marakeš, (MINA-BUSINESS) – Ključni makroekonomski indikatori Crne Gore su na zavidnom nivou i treba nastaviti politiku pune konsolidacije državne kase, ocijenjeno je na sastancima crnogorske delegacije sa predstavnicima Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Marakešu.

Tokom prvog dana godišnjih sastanaka SB i MMF-a u Marakešu, delegacija Crne Gore na čelu sa ministrom finansija Aleksandra Damjanovićem i guvernerom Centralne banke (CBCG) Radojem Žugićem, sastala se sa izvršnim direktorom SB Koenom Davidseom i potpredsjednicom te banke za Evropu i centralnu Aziju Antonellom Bassani.

Na sastanku je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju Ministarstva i CBCG, razgovarano o stanju javnih finansija u Crnoj Gori koje je ocijenjeno stabilnim, kao i o prognozama za naredni period.

Konstatovano je da su ključni makroekonomski indikatori na zavidnom nivou i da Crna Gora treba da nastavi politiku pune konsolidacije državne kase.

Takođe je razgovarano o realizaciji projekata u Crnoj Gori koji se finansiraju od SB, njihovoj dinamici i načinu kako da se ubrza realizacija istih.

Tom prilikom, Damjanović je istakao da je u ovoj godini, kao rezultat strateškog, odgovornog i racionalnog upravljanja javnim finansijama, postignut visok stepen održivosti, te da je država u najvećem dijelu godine samostalno finansirala sve tukuće obaveze, uz rekordne budžetske prihode, čime je kreirana dobra osnovu za buduće politike koje će dugoročno osigurati stabilnost sistema javnih finansija.

Žugić je zahvalio predstavnicima SB na odličnoj saradnji i, posebno, na podršci koju je ta institucija pružila CBCG na planu modernizacije i sajber bezbjednosti platnih sistema, što će Crnu Goru približiti standardima Evropske unije (EU) i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA sistem, odnosno pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima.

Na sastancima sa predstavnicima SB bilo je riječi i o neophodnosti adekvatnog upravljanja klimatskim rizicima koji postaju sve relevantniji za bankarski sektor.

Predstavnici SB ohrabruju sve zemlje da podrže tranziciju ka zelenoj ekonomiji koja otvara prilike za brži ekonomski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta.

