Jedna osoba će krivično odgovarati zbog utaje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru krivičnu prijavu protiv E.C. (40) iz Turske, zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja.

„Sumnja se da je E.C, u namjeri da za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojio vozilo marke Mercedes Benz, koje mu je na osnovu ugovora o zakupu izdao zakupodavac – barsko preduzeće F1 – International“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

On je, počinivši to djelo, stekao protivpravnu imovinsku korist od oko 15 hiljada EUR, čime je pričinio materijalnu štetu preduzeću u istom iznosu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS