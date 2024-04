Izgubljeni sporovi državu koštali preko 14 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iz državne kase se prošle godine po osnovu izgubljenih sporova odlilo preko 14 miliona EUR, dok je naplatila skoro 112 hiljada EUR, pokazuje Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore za prošlu godinu.

“Izmjena Zakona o parničnom postupku je dala pravo Zaštitniku-državi za naplatu troškova postupka u sporovima u kojima je spor riješen u korist države, pa je institucija Zaštitnika prihodovala budžetu države u prošloj godini iznos od 111,75 hiljada EUR”, piše u Izvještaju.

Oni su podsjetili da je Zaštitnik u prošloj godini podnio kvartalne izvještaje Vladi Crne Gore koji se odnose na broj primljenih tužbi, vrstu i strukturu, te o novčanim sredstvima koja su sa državnog trezora kvartalno isplaćivana po osnovu izgubljenih sporova po svim osnovima, sa iznosima sudskih roškova, troškovima prinudnog izvršenja kamatama zbog neblagovremenog postupanja po pravosnažnim odlukama sudova, prenosi portal RTCG.

“Prema ovim izvještajima, koje je usvojila Vladae, ukupan iznos koji je u prošloj godini odliven sa računa budžeta je 14,14 miliona EUR”, navodi se u Izvještaju.

U pitanju su, kako se navodi, pravosnažno dosuđene naknade štete po raznim osnovima, kao i troškovi nastali po donijetim rješenjima nadležnih sudova i tužilaštava, a tiču se troškova službenih odbrana advokata, troškova vještačenja, tumačenja, uz dodatno uvećanje kroz prinudnu naplatu zatim, neplaćanja po ispostavljenim fakturama za izvršene usluge, isporučenu robu i izvedene radove po kojima nije postupljeno od nadležnih državih organa uz, takođe, uvećanje za troškove prinudne naplate.

“Ovome treba dodati odliv sredstava na ime troškova upravnog postupka i spora po donijetim presudama uz uvećanje za troškove prinudne naplate, a u pitanju su postupci u kojima ne zastupa Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore”, navodi se u izvještaju.

Prema Vladinim podacima, država je zbog izgubljenih sporova 2022. morala da plati 17,5 miliona EUR, dok je za 2021. iznos bio nešto manji, skoro 17 miliona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS