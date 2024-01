Izdali više licenci energetskim kompanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je energetskim kompanijama više licenci za obavljanje energetskih djelatnosti.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici održanoj krajem decembra kompaniji Senić Petrol izdao licence za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.

Licence se izdaju na period do 30. novembra 2030. godine.

Takođe, regulator je podgoričkoj kompanija Vjenniko Petrol izdao licence za skladištenje i trgovinu na malo naftnih derivata i tečnog naftnog gasa.

Sve četiri licence se izdaju na period do 26. decembra 2033. godine.

Takođe, Odbor REGAGEN-a je, rješavajući u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, donio odluku o oduzimanju licence tivatskoj kompaniji Samcommerce plus, za transport naftnih derivata transportnim sredstvima, u dijelu koji se odnosi na ona registarskih oznaka TV 112 AA i TV AN 199.

Kako je objašnjeno, kompanija ne ispunjavaju uslov iz Zakona o energetici, budući da nije dostavila dokaz da ima ADR sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija.

Odbor REGAGEN-a je kompaniji Ina Crna Gora dopunio licence za trgovinu na malo naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom, na način što je proširio broj benzinskih stanica za obavljanje te djelatnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS