Izdali licence Montenegro Bonusu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je cetinjskom Montenegro Bonusu licence za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.

Odbor REGAGEN-a je odluke donio na sjednici u ponedjeljak, rješavajući po zahtjevu te enegetske kompanije.

Licence se izdaju na period od 1. oktobra ove godine do 30. septembra 2033.

Imalac licence je dužan da, ukoliko namjerava da nastavi sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licence, podnese zahtjev za izdavanje nove, 60 dana prije isteka važenja licence.

Pored toga, Odbor REGAGEN-a je na sjednici, u postupku pokrenutom po zahtjevu firme Pigo Petrol, donio odluku o oduzimanju licence toj kompaniji za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima.

Takođe, regulator je privremeno oduzeo licencu tivatskoj kompaniji Samcommerce plus, za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, jer nije dostavila dokaz da ima ADR sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija za transportna sredstva registarskih oznaka TV 112 AA i TV AN 199.

Kompaniji je naloženo da u roku od dva mjeseca od dana prijema odluke otkloni uočene nepravilnosti.

