Izdali 82 prekršajna naloga u iznosu od 20,6 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišna inspekcija je u nekoliko crnogorskih gradova u utorak i srijedu kontrolisala 48 maloprodajnih trgovinskih objekata iz oblasti unutrašnjeg tržišta i zaštite potrošača i izdala 82 prekršajna naloga u iznosu od 20,6 hiljada EUR.

Akcijske kontrole su obavljene u Kotoru, Tivtu, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Rožajama, Kolašinu i Žabljaku.

„U kontrolama su konstatovane 43 nepravilnosti, a izdata su 82 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 20,6 hiljada EUR. Takođe, donijeto je 35 rješenja o otklanjanju neporavilnosti, pet rješenja o povlačenju robe, dva rješenja o dostavi dokumentacije kao i jedno rješenje o privremenoj zabrani prometa“, navodi se u saopštenju UIP-a.

Najveći dio nepravilnosti odnosio se na nedostupnost evidencije o trgovini, nevođenje evidencije o trgovini, nepropisnu istaknutost cijena ili istaknutost cijena na način da oštećuju robu, neuredno i neažurno vođenje evidencija o nabavci i prodaji robe na malo.

„Kako svojim planom redovnih kontrola, tako i akcijskim kontrolama ovog tipa, tržišna inspekcija ima za cilj stvaranje legalnog tržišta uz što veći nivo zaštite prava potrošača“, rekli su iz UIP-a.

Tržišna inspekcija će, kako su najavili, i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem akcija pojačanog inspekcijskog nadzora i to u svim oblastima iz svoje nadležnosti po svim opštinama Crne Gore.

