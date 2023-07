IRF i buduća Razvojna banka motor progresa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) i buduća Razvojna banka biće u narednom periodu snažan motor progresa za privredu i crnogorske opštine, saopštila je njegova izvršna direktorica Irena Radović.

Ona je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazala da IRF, ili buduća razvojna banka, neće biti konkurencija komercijalnim, jer će biti fokusirana na razvojne komponente i korisnike koji nemaju pristup finansijskim sredstvima komercijalnih banaka zbog povećanog rizika.

Vlada je u četvrtak usvojila informaciju o aktivnostima u pravcu transformacije IRF u Razvojnu banku Crne Gore, prenosi portal RTCG.

Radović je kazala da su pripreme za transformaciju u toku.

Ona je, komentarišući dobrobiti tog poteza, objasnila da je cilj da se crnogorski proizvođači osnaže da svoje proizvode ne izvoze samo u region, već i na tržište EU i ostalih kontinenata.

“To je važno za jačanje lokalnih preduzeća i opština, kao i ranjivih kategorija kao što su mladi, startapovi žene i poljoprovredni proizvođači. Ono što želimo da postignemo je da kroz pristup evropskim fondovima, naša sredstva budu dodatno povoljnija, da kamatne stope budu niže, da ročnost bude veća, a da takođe koristimo dio sredstava za grant koji se vraća nakon realizacije investicije”, kazala je Radović.

Ona je dodala da će ta institucija igrati važnu ulogu u razvoju crnogorske privrede.

“IRF ili buduća razvojna banka će biti fokusirani na razvojne komponente i korisnike koji nemaju pristup finansijskim sredstvima komercijalnih banaka zbog povećanog rizika”, poručila je Radović.

Ona je navela da postoji širok prostor za pristup fondovima za podršku privredi.

“Bitno je da fondovi postoje, a na nama je kako ćemo ih iskoristiti”, kazala je Radović.

