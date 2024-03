Inflacija 4,3 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru su u odnosu na isti period prošle godine, u prosjeku bile više 4,3 odsto, pokazuju podaci Monstata.

Iz Monstata je saopšteno da su potrošačke cijene u februaru u odnosu na januar u prosjeku više 0,4 odsto.

“Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila, povrće, kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva, frizerske usluge i ostale usluge za ličnu njegu, usluge za održavanje i popravku stanova, ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu, ulja i masti”, navodi se u saopštenju.

Potrošačke cijene u periodu od januara do februara, u poređenju sa istim periodom prošle godine, u prosjeku su više 4,3 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru je u odnosu na januar, zabilježen rast u grupama: prevoz 2,4 odsto, namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana 1,1 odsto, ostala dobra i usluge jedan odsto, hrana i bezalkoholna pića 0,4 odsto, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva 0,2 odsto, zdravlje i rekreacija i kultura po 0,1 odsto.

“Pad cijena zabilježen je u grupama: odjeća i obuća 1,6 odsto, alkoholna pića i duvan 0,3 odsto, kao i restorani i hoteli 0,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

