Indeksi na Wall Streetu blago porasli

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks porastao osmi dan zaredom, dok je Dow Jones blago pao, jer su ulagači oprezni nakon snažnog rasta cijena dionica na početku novembra.

Dow Jones oslabio je 0,12 odsto na 34.112 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,1 odsto na 4.382 boda, a Nasdaq indeks 0,08 odsto na 13.650 bodova, prenosi Hrportfolio.

Na početku novembra ti indeksi su snažno porasli, zahvaljujući uvjerenju ulagača da je američka centralna banka završila ciklus povećanja kamata.

Međutim, posljednjih dana se trguje oprezno. Doduše, S&P 500 porastao je osmi, a Nasdaq indeks deveti dan zaredom, što je njihov najduži pozitivni niz u dvije godine. Dow Jones je blago oslabio.

Neki zvaničnici Feda posljednjih dana su ostavili otvoren prostor za još jedno povećanje kamata, s obzirom da je inflacija i dalje znatno viša od Fedovih ciljanih nivoa.

Iako velika većina analitičara smatra da se to neće dogoditi, ulagači trenutno nijesu spremni da dodatno riskiraju jer se očekuje usporavanje rasta ekonomije.

Više od godinu kretanja na tržištu najviše su zavisila od špekulacija kada će centralne banke zapadnih zemalja završiti ciklus povećanja kamata i na kojim će se nivoima kamata taj ciklus završiti.

Ubuduće će se najviše špekulisati o tome na koje će nivoe i u kojem periodu kamate biti spuštene.

Na tržištu novca trenutno se procjenjuje da postoji 50 odsto šansi da će Fed početi da smanjuje kamate u maju naredne godine.

I na evropskim berzama u srijedu se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,11 odsto na 7.401 bod, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,51 odsto na 15.229 bodova, a pariski CAC 0,69 odsto na 7.034 boda.

