Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi blago porasli, nadoknadivši gubitke od prethodnog dana, međutim trgovalo se oprezno jer nema novih vijesti koje bi znatnije pokrenule tržište.

Dow Jones ojačao je 0,24 odsto, na 35.416 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,1 odsto, na 4.554 boda, a Nasdaq indeks 0,29 odsto, na 14.281 bod, prenosi Hina.

Od početka novembra cijene dionica su porasle gotovo deset odsto jer su zbog slabljenja inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ulagači uvjereni da je američka cenralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa.

Međutim, ta je teza već ugrađena u cijene, a kako nema drugih podsticajnih vijesti, posljednjih dana indeksi stagniraju.

Nekoliko čelnika Feda kazalo je da je ciklus povećanja kamata vjerovatno pri kraju, dok je jedan poručio da je moguće dalje povećanje kamata ako inflacija ponovo ojača.

Na tržištu novca procjenjuje se da na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Fed u decembru neće povećati kamate.

Procjenjuje se, takođe, da bi ciklus smanjenja kamata mogao početi polovinom naredne godine.

Narednih dana najviše će se pratiti podaci o potrošnji na početku sezone prazničnog ‘shoppinga’, koja je počela Crnim petkom, a nastavljena Cyber ponedjeljkom.

Prema procjenama, potrošnja bi u prazničnom decembru mogla porasti oko pet odsto na godišnjem nivou.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,07 odsto, na 7.445 bodova, a pariski CAC 0,21 odsto, na 7.250 poena. Frankfurtski DAX ojačao je 0,16 odsto, na 15.992 boda.

