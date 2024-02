Gardašević-Slavuljica nominovana za nagradu Celebrating Her

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna konsultantkinja i bivša generalna direktorica za turizam u resornom Ministarstvu, Aleksandra Gardašević-Slavuljica, nominovana je za nagradu Celebrating Her (Slavimo ženu) za dostignuća u turizmu.

Ovogodišnja nominacija za nagradu Celebrating Her, koja će biti dodijeljena tokom trajanja turističke berze ITB Berlin, označava važan korak ka prepoznavanju ženskih dostignuća u oblasti turizma.

“Stručni žiri, čiji su članovi predstavnici IIPT, UNWTO, WTTC, ITB, novinari, zaključio je proces nominovanja i napravio je uži izbor kandidatkinja za ovu prestižnu nagradu”, navodi se u saopštenju.

Gardašević-Slavuljica je angažovana kao konslutantkinja u Saudisjkoj Arabiji u okviru projekta Saudia Vision 2030. Takođe je članica Odbora direktora aviokompanije Air Montenegro.

Predsjednik International Institute for Peace through Tourism (IIPT), Ajay Prakash, kazao je da su nominacije rezultat temeljnog istraživanja i pažljivog odabira stručnog žirija.

“Prema zahtjevnim kriterijumima, kandidatkinje su žene koje su ostvarile izuzetna dostignuća u turizmu i od kojih se očekuje da i dalje postavljaju nove standarde u ovom sektoru. Svaka žena koja je ušla u uži izbor, predstavlja inspirativan primjer posvećenosti i stručnosti, te ima jasnu turističku viziju i misiju”, navodi se u saopštenju.

Gardašević-Slavuljica je kazala da sama činjenica da je međunarodni, visokostručni žiri iz oblasti turizma, nominovao za tu uglednu nagradu, predstavlja izuzetnu profesionalnu satisfakciju.

“Kolegijalno priznanje, to jest pozitivna stručna ocjena me posebno raduje, uzevši u obzir da je daju oni koji diktiraju turističke trendove i oblikuju budućnost globalnog turizma”, navela je Gardašević-Slavuljica.

Svečana ceremonija dodjela nagrada biće održana tokom trajanja ITB Berlin, gdje se očekuje uzbudljiva atmosfera tokom podjele trenutaka slave sa nevjerovatnim ženama koje oblikuju budućnost globalnog turizma. Turistički lideri smatraju da je ova nagrada inspiracija za žene u turističkoj industriji da nastave da teže ka izvrsnosti.

Shodno činjenici da je prekinula angažman u resornom Ministarstvu, Gardašević-Slavuljica je kazala da je stručna evaluacija, kakva se njoj desila na globalnoj turističkoj sceni, neprocjenjiva.

“Zahvalna sam žiriju, bez obzira na krajnji ishod, zato što me prepoznao. Želim da zahvalim i onima na lokalnom nivou koji možda nijesu imali sklonosti da to urade. Naučila sam da cijenim različite perspektive i da ih koristim kao podsticaj za lični i profesionalni razvoj. Možda Crnoj Gori zaista trebaju veći turistički stručnjaci od mene, ali zato se moje znanje cijeni do te mjere da me razmatraju za prestižnu nagradu na medjunaradnoj globalnoj turističkoj sceni i poslovno angažuju. Hvala i jednima i drugima”, dodala je Gardašević-Slavuljica.

