Fokus na promociji odgovornog putovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fokus evropskih destinacija biće promocija odgovornog putovanja, poručeno je na sastanku radnih grupa sastanka Evropske komisije za putovanja (ETC), na kojoj su učestvovali predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Događaju, koji je trajao od srijede do danas u Atini, prisustvovalo je preko 100 delegata iz oblasti marketinga, istraživanja i održivog turizma u okviru nacionalnih turističkih organizacija Evrope, kao i predstavnika ETC partnera i eksperata, a otvorili su ga predstavnici ETC-ja i Nacionalne turističke organizacije Grčke, koja je ujedno i domaćin.

Godišnji sastanci radnih grupa Market Intelligence, Marketing i Chapter Earth, usmjereni su na raspravu o implementaciji i rezultatima istraživačkih i marketinških aktivnosti.

Ispred NTO su poručili da sastanci pružaju jedinstvenu priliku za upoznavanje sa najnovijim trendovima i ujedno predstavljaju izvanrednu platformu za razmjenu znanja i najboljih praksi u turizmu uz povezivanje i umrežavanje sa kolegama iz drugih nacionalnih turističkih organizacija, kao i ostalih partnera ETC-ja.

Tokom događaja i paralelnih sesija ETC radnih grupa, učesnicima su predstavljena istraživanja koja će se sprovesti u narednoj godini, kada je planirano da se dosadašnja baza istraživanja ETC-ja i zemalja članica proširi za dodatna dva: Uticaj vještačke inteligencije na turizam u Evropi i Istraživanje novih tržišta i specijalizovanih segmenata.

U okviru Marketing radne grupe predstavljen je Izvještaj o marketing programu za prošlu godinu, Marketing program za ovu godinu, Marketing benchmark destinacija u prošloj godini, kao i pregled učinka ekspertskih radnih grupa.

U okviru godišnjeg događaja, održane su i radionice na temu: Promocija odgovornog putovanja u Evropi tokom kojih su učesnici imali priliku da definišu poruke sa ciljem da usmjere na odgovorno ponašanje turista koji dolaze u destinaciju, a u susret novoj ETC globalnoj kampanji.

U fokusu novoformirane radne grupe Chapter Earth, koja ima za cilj da podrži organizacije u ispunjavanju svojih ekoloških obaveza i primjenjuje klimatsku perspektivu u svim oblastima svojih aktivnosti, bilo je riječi o klimatskim promjenama i njihovom uticaju na buduću potražnju i ponudu u turizmu.

Takođe, predstavljeno je i novo istraživanje ETC-ja Balansiranje između putovanja iz dalekih destinacija i održivosti, a koje ukazuje na potrebu pažljivog planiranja promotivnih aktivnosti na dalekim tržištima u skladu sa principima održivog razvoja.

Prema najnovijim podacima ETC-ja, prioriteti za putovanja u Evropu u ovoj godini biće bezbjednost destinacije i pristupačne cijene. Turizam u Evropi očekuje obećavajuća ali i izazovna godina, u kojoj će se zahtijevati da turistička industrija upravlja potražnjom uz prihvatanje odgovornih i održivih praksi.

ETC je osnovana 1948. sa sjedištem u Briselu i jedna je od vodećih organizacija iz oblasti turizma u Evropi. Uz nacionalne evropske turističke organizacije okuplja i pridružene članice iz privatnog sektora, odnosno agencije, prevoznike, globalne online platforme i druge pružaoce usluga u turizmu.

Glavni cilj ETC-ja je, kako se zaključuje, unapređenje turističkih politika na nivou Evrope, te dalja promocija Evrope kao vodeće svjetske turističke destinacije.

