Filipović: Nova vlada će se zadužiti u prva dva mjeseca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova vlada će, nakon konstituisanja, u roku od dva mjeseca morati da se zaduži, ocijenio je ekonomski analitičar Oleg Filipović.

On je u Jutarnjem programu TVCG rekao i da će glavni zadatak biti implementacija programa Evropa sad 2, koji će moći da se ostvari ukoliko ga budu sprovodili profesionalci.

“Nova vlada će morati da se zaduži najkasnije dva mjeseca nakon konstituisanja, jer sada imamo dospijeće obveznica 2025. godine od 25 miliona. Ukalkulišite tu i vanredni rashod da bi se godinu plaćao kadar po dubini kada dođe do promjene vlasti, tako da vjerujem da bi neka vlada vrlo brzo krenula u rebalans budžeta i onda ćemo vidjeti koliko će im trebati novca”, kazao je Filipović, prenosi portal RTCG.

S druge strane, kako je naveo, vidjećemo kako će nova vlada formirati budžet za narednu godinu, da li će se osloniti na postojeću politiku formiranja budžeta, ili će krenuti da prave budžete za duži period.

Filipović je ocijenio i da nova vlada neće imati drugi izbor osim da realizuje program Evropa sad 2 koji je pokret Evropa sad obećao u predizbornoj kampanji.

“Pitanje je sa kim i način na koji će ga realizovati, ali oni moraju da počnu sa svim reformama da bi se došlo do neophodne količine novca kako bi se pokrile plate i penzije. Po mom mišljenju, jedan od glavnih projekata treba da bude kako profesionalizovati kadar unutar vlade i kako smanjiti administraciju, ali to će zahtijevati reformu. Ja vjerujem u taj projekat ako dođu profesionalci da ga sprovedu”, smatra Filipović.

Govoreći o turističkoj sezoni, on je istakao da cijene ne prati kvalitet. Smatra da je usluga lošija, jer je ove godine manje radne snage.

“Prvi put smo se suočili sa problemom radne snage. Usluga je dosta spora. Mislim da nijesmo smjeli da dižemo cijene 30 odsto. Escajg se ne naplaćuje ni u Monte Karlu, pa ne bi trebalo ni kod nas”, rekao je Filipović i dodao da bi država trebalo da limitira te cijene.

Govoreći o rastu cijena, Filipović je kazao da država mora zaštititi domaće proivođače. Takođe, smatra neophodnom kontrolu kvaliteta.

Smatra da država drži visoke akcize goriva, jer želi da zaradi.

“Ali, vjerujem da će doći do pada cijena, jer je došlo do povećanja prometa zahvaljujući sezoni. Trudite se da se popuni budžet. Očekujem za dvije sedmice da će doći do smanjenja”, kazao je Filipović.

On smatra da država, pored smanjivanja akciza, mora da napravi drugi strategiju.

“Da li je to učešće u svjetskom tržištu i kupovina određenih količina, prerada i prodaja na domaćem tržištu. Akciza je jedan od načina, ali mora se razmišljati i šire”, poručio je Filipović.

On je komentarisao i stanje u Institutu “Simo Milošević”. Jedan od načina za spas Instituta je preuzimanje države.

“Da li preuzima kupovanjem postojećih dugova i po kojoj cijeni se kupuju ti dugovi. Drugi način je javno-privatno partnerstvo i treći način je analiza kompletne situacije. Pristalica sam jednog otvorenog procesa spašavanja Instituta”, rekao je Filipović.

Kada je riječ o tržištu kriptovalutama, on je kazao da je kriptoindustrija jedna od šansi Crne Gore.

“Čak sam smatrao da treba razmišljati o formiranju naše kriptovalute. Međutim, to tržište treba regulisati”, zaključio je Filipović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS