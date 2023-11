ETC ponovo visoko ocijenila turističku kampanju Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, prema trećem kvartalnom izvještaju Evropske komisije za putovanja (ETC), tokom ove godine ostvarila izuzetne rezultate u turizmu, te prednjači u odnosu na druge evropske destinacije po rastu broja turista u poređenju sa 2019.

Kako je saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije (NTO), u izvještaju se navodi da je Crna Gora, sa rastom od 14 odsto, na drugom mjestu među evropskim destinacijama po rastu generisanog turističkog prometa u odnosu na 2019.

Nakon odličnih rezultata u drugom kvartalnom izvještaju ETC-a za ovu godinu, gdje je istaknuto da su aktivnosti NTO zaslužne za dobro pozcioniranje crnogorske destinacije na ključnim tržištima, uspješne promotivne aktivnosti prepoznate su i u novom izvještaju vodeće evropske institucije za putovanja.

“U odnosu na period prije pandemije, Evropljani putuju u širi spektar destinacija kako bi smanjili troškove – Turska, Crna Gora, Albanija i Hrvatska su najbolje po broju noćenja, u odnosu na nivo prije pandemije. Veoma uspješne kampanje turističkih organizacija, naročito Crne Gore, u kombinaciji sa proširenjem linija niskotarifnih prevoznika, zaslužni su za to”, navodi se u izvještaju.

Takođe, u septembarskom izvještaju ETC-a se navodi da je Crna Gora na prvom mjestu po rastu stope popunjenosti smještajnih kapaciteta u odnosu na septembar 2019, sa ostvarenim rastom od 12,81 odsto.

“Podaci od početka godine pokazuju da je jedna trećina destinacija premašila nivo dolazaka stranih turista koji je ostvaren u uporednom periodu 2019. Oporavku Evrope najviše su doprinijele južnoevropske i mediteranske destinacije, među kojima je i Crna Gora. Međutim, oko 65 odsto destinacija do danas još nije dostiglo nivo dolazaka koji je ostvaren prije pandemije”, navodi se u kvartalnom izvještaju ETC-a.

Osim toga, u izvještaju se navode i drugi indikatori turističkog prometa koji svjedoče o izvrsnim rezultatima crnogorskog turizma tokom ove godine, kao i o sve boljem pozicioniranju Crne Gore na mapi evropskih destinacija.

Prema izvještaju, ostvaren je zapažen rezultat i u dijelu prihoda generisanog po sobi (RevPar).

Crna Gora se, sa rastom od 135,59 odsto, nalazi na prvom mjestu evropskih destinacija koje su tokom septembra bilježile najveći rast prihoda generisanog po sobi u odnosu na septembar 2019.

Kako se navodi u izvještaju, Crna Gora je na drugom mjestu po rastu broja turista iz Velike Britanije, sa ostvarenim rastom od oko 25 odsto u odnosu na isti period 2019. Značajan rast je ostvaren i kod tržišta Holandije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, je ovom prilikom poručila da su podaci o rezultatima u turizmu, koji su istaknuti u izvještaju, zaista impresivni.

“Izuzetan je uspjeh što naša zemlja prema ostvarenim rezultatima prednjači u odnosu na brojne evropske destinacije, što nam potvrđuje sve bolje pozicioniranje naše destinacije na turističkoj mapi Evrope. Posebno smo ponosni na činjenicu što se Crna Gora u kvartalnim izvještajima ETC-a nalazi među zemljama koje su ostvarile najveći rast u broju turista sa strateški važnih tržišta za crnogorski turizam. Značajan rast je ostvaren sa tržišta Velike Britanije i Francuske, na kojima smo imali inteziviranu promociju u prethodnom periodu”, kazala je Tripković Marković.

Ona je istakla da su podaci o prihodima i ostvarenom RevPar-u ohrabrujući, te da ovakvi rezultati daju vjetar u leđa za nastavak promotivnih aktivnosti.

“Dobro pozicioniranje Crne Gore kao turističke destinacije u Evropi potvrđuje i podatak da se duže od godinu naša zemlja u mjesečnim izvještajima ETC-a nalazi u top deset najbolje ocijenjenih destinacija u Evropi od posjetilaca na online platformama za putovanja”, navodi se u saopštenju.

Tokom ljeta ove godine, Crna Gora je u dijelu kvaliteta u turizmu zauzela visoko četvrto mjesto, s ocjenom 8,93, dok je destinacija koja je zauzela prvo mjesto ocijenjena sa 9,08.

