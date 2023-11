EPCG: TE Pljevlja nastavlja da obara rekorde, 167 dana bez ispada iz sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja već 167 dana radi bez ispada iz sistema, čime nastavlja da obara rekorde, saopštili su iz Elektroprivrede (EPCG).

Kako su naveli, jedino crnogorsko termopostrojenje i u 42. godini rada pokazuje da je u odličnoj pogonskoj kondiciji.

„Nakon uspješno obavljenog godišnjeg remonta i sinhronizacije na mrežu od 5. juna ove godine, elektrana je u pogonu već više od četiri hiljade sati bez ispada“, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da svojim sigurnim radom TE Pljevlja, kao jedini bazni izvor električne energije, obezbjeđuje sigurnost i stabilnost elektroenergetskom sistemu Crne Gore.

Oni su naveli da je dosadašnji rekord u dužini rada bez ispada iz 2021. godine, kada je TE Pljevlja u kontinuitetu radila 165 dana.

Iz EPCG su čestitali svim zaposlenim u TE Pljevlja na izuzetnom zalaganju i kvalitetnom obavljanju svojih zadataka.

„Uz napomenu da ovakav režim rada, u kontekstu pokrenutih projekata, poput ekološke rekonstrukcije i modernizacije te toplifikacije, garantuje dug vijek ovom postrojenju, na zadovoljstvo svih građana Pljevalja, ali i cijele Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

