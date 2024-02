Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska investiciona banka (EIB) uskoro otvara kancelariju u Podgorici, saopštili su iz EIB-a dodajući da je to izraz povjerenja u institucije i mjera posvećenosti razvoju Crne Gore.

Delegacija EIB-a, na čelu sa potpredsjednikom Kirjakosom Kakourisom, boravi u posjeti Crnoj Gori povodom potpisivanja Ugovora o donaciji 11 miliona EUR vrijednog granta Evropske unije (EU) za oblast obrazovanja.

Premijer Milojko Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i istakao da će grant od 11 miliona dati snažan impuls modernizaciji i opremanju 13 obrazovnih ustanova širom Crne Gore.

“Ulaganje u prosvjetu je investicija za budućnost. Drago nam je što se EU još jednom potvrđuje kao naš partner na tom putu” kazao je Spajić.

U razgovoru sa delegacijom EIB-a, Spajić je predstavio plan razvoja Crne Gore do 2030. godine, koji se oslanja na intenziviranje projekata saobraćajne infrastrukture prvenstveno kroz gradnju mreže autopteva ali i kroz modernizaciju željezničke infrastrukture.

On je poručio da ravnomjernog regionalnog razvoja nema bez jačanja saobraćajnih veza i istakao da je najava o nastavku gradnje autoputa već probudila interesovanje stranih investitora za ulaganja u sjever Crne Gore.

Predstavnici EIB-a su informisali Spajića o namjeri diversifikacije saradnje sa Crnom Gorom i kazali da osim projekata u oblasti saobraćaja i podrške malim i srednjim preduzećima postoji prostor za jačanje saradnje u drugim oblastima, poput prosvjete.

Oni su rekli da strateška vizija Vlade i promišljanje u pogledu finansiranja važnih projekta čuva zemlju od fiskalnih rizika.

To je dobar, kako se dodaje, odgovoran i drugačiji pristup.

„Stoga sa pažnjom pratimo Vaše aktivnosti i želimo unapređenje saradnje po svim osnovama. Jedan od izraza našeg odnosa prema Crnoj Gori je i odluka o otvaranju kancelarije u Podgorici“, poručili su iz EIB-a.

