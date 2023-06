EBRD sa partnerima proslavlja žensko preduzetništvo na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dvodnevna regionalna konferencija o osnaživanju ženskog preduzetništva na Zapadnom Balkanu, koju organizuju Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i njeni partneri, počeće sjutra u hotelu Hilton.

Iz EBRD je saopšteno da će konferencija istaći mala i srednja preduzeća predvođena ženama i nagraditi uspješne žene preduzetnice koje su nominovale partnerske banke EBRD-a.

Prvog dana konferencije panel diskusija će se fokusirati na rodno odgovorno finansiranje i ulogu finansijskog sektora u unapređenju ženskog preduzetništva i finansijske inkluzije.

“Konferencija će pružiti platformu za prepoznavanje i uvažavanje, te odavanje priznanja dostignućima žena preduzetnica u regionu, razgovore o mogućnostima i izazovima, uz podsticanje smislenog dijaloga među zainteresovanim stranama posvećenim unapređenju ekonomske inkluzije žena”, navodi se u saopštenju.

Konferencija se organizuje u partnerstvu sa Frankfurtskom školom menadžmenta uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS