Dvije osobe uhapšene zbog zelenaštva

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije uhapsili su K.R. (71) i R.R. (42) iz Herceg Novog zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zelenaštvo na štetu jedne osobe.

„Oni su, kako se sumnja, ugovarajući za sebe nesrazmjernu imovinsku korist, pozajmili oštećenom novac, tačnije K.R. mu je sredinom 2021. godine dao na zajam 15 hiljada EUR uz mesečnu kamatu od 12 odsto, dok mu je R.R. krajem iste godine pozajmio dvije hiljade EUR, sa kamatom od 500 EUR na sedmičnom nivou“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, na dalju nadležnost.

