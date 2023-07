Đurović: Plav ima sve preduslove da postane značajan turistički centar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Plav već ima sve preduslove da postane značajan turistički centar sjevera Crne Gore, rekla je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je uputila čestitku povodom Dana opštine Plav predsjedniku Opštine Nihadu Canoviću, predsjedniku Skupštine opštine Alenu Baliću, odbornicima i svim građanima tog grada.

“Plav je oduvijek bio primjer suživota i uvažavanja različitosti, i kao takav je dao svoj doprinos razvoju i sveukupnom napretku Crne Gore”, rekla je Đurović.

Ona je navela da su tolerancija i solidarnost građana Plava, koji su zaslužni za očuvanje višedecenijskog multietničkog i multikonfesionalnog sklada, treba da daju podstrek za zajednički rad, kako bi se od Plava napravio grad u kojem se dobro živi i iz kojeg se ne odlazi.

“Ta opština, koja obiluje prirodnim ljepotama i izvanrednim mogućnostima za razvoj turizma, uz tradicionalne kulturne manifestacije, već ima sve preduslove da postane značajan turistički centar sjevera Crne Gore”, poručila je Đurović.

Ona je rekla da je, u tom cilju, neophodna je adekvatna valorizacija pomenutih resursa, kako bismo omogućili razvoj zdravstvenog i sportskog turizma, za šta postoje sve pretpostavke.

Kako je Đurović dodala, da bi stanovnici opštine Plav imali prosperitetnu budućnost i razlog da ostanu u svom gradu, potrebno je odnositi se domaćinski prema značajnim prirodnim resursima koje posjeduje.

“Jer jedino racionalno i svrsishodno upravljanje potencijalima plavske opštine može dovesti do ekonomsko-socijalnog napretka”, zaključila je Đurović u čestitki.

